TPBL／雲豹洋將幫助非洲孩童 全隊一起挺公益籃球活動

桃園台啤永豐雲豹隊昨天於主場例行賽最終戰擊退福爾摩沙夢想家隊，搶下TPBL例行賽龍頭，以第一種子進入季後賽，賽後球團隨即於場內展開與陣中洋將迪亞洛（Cheick Diallo）攜手舉辦的「CD13 Foundation」公益籃球活動，迪亞洛對於能將台灣球迷對籃球的熱愛，化為幫助非洲孩童築夢的實際行動表達由衷感謝，並期盼能透過籃球這個平台擴大影響力，讓家鄉的下一代能在更好的環境中成長。

本次公益籃球活動內容豐富且充滿歡樂氣氛，活動開場由雲豹體能教練陳廷威與球員們共同帶領參加者進行熱身，並由具備旅美資歷的球員莊博元擔任現場翻譯，在隨後的互動上籃練習與趣味投籃淘汰賽中，克羅馬、麥卡洛、米勒等洋將皆展現極佳親和力，與小球迷互動同樂。此外，總教練羅德爾（Henrik Rödl）及助理教練普萊特（Vincent Plante）也親臨現場支持，展現有別於激烈賽場上的親民一面，大幅拉近球隊與球迷間的距離。

談及迪亞洛發起本次公益計畫，總教練羅德爾給予高度肯定，他說：「這是一場別具意義的活動，尤其是看到迪亞洛號召球員們一起來參與，充分展現我們球隊深厚的凝聚力與回饋社會的心，大家團結一致用行動來支持迪亞洛的善意，期盼將這份正向影響力，帶給台灣球迷與遠在非洲的孩童。」

身為活動發起人，迪亞洛在會後的問迪時間也感性分享心聲，「非常感謝今天所有參與的球迷與隊友，你們的熱情支持讓活動圓滿成功，也將這份溫暖實質回饋給了非洲家鄉的孩子們。」面對現場球迷的提問，迪亞洛也特別給予鼓勵，「在籃球這條路上，身高絕對不是問題，只要保持熱情，全心專注在你所喜歡的事情上，並持續訓練，最終一定能開花結果。」

迪亞洛公益籃球活動圓滿落幕，雲豹球團日後將持續籌備更多元化的活動，以實際行動深耕桃園，回饋給所有熱愛籃球的大家。球迷們引頸期盼的季後賽首輪主場購票資訊預計於近期正式公布。