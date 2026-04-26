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籃球／真人版「藤真」在北大高中 U19賽下剋上

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
北大高中上演「下剋上」戲碼。圖／U19籃球聯盟提供
北大高中上演「下剋上」戲碼。圖／U19籃球聯盟提供

U19籃球聯盟在今天上演驚奇之戰，戰績墊底的北大高中籃球隊在大安國中賽區上演了「下剋上」逆轉大戲，最終以45：40力退強敵SP TEAMS。

北大高中是一所升學型高中，校內體育資源相對有限，球員們平時大多只能在室外的水泥地進行練習，甚至這次參賽的機會也是球員們自己爭取、自費報名參加，今天面對實力堅強的對手，北大高中抱持著「背水一戰」的決心，加上先前曾有過輸兩分的遺憾，全隊帶著強烈的復仇心態與高昂的鬥志迎接挑戰。

相較於過去的比賽，北大高中在此役展現了極佳的籃板鞏固能力，並且成功破解了對手的全場壓迫防守，雖然面對高強度防守時有些慌張，但透過流暢的傳導並製造空檔，大幅降低了失誤率，成為扳倒強敵的致勝關鍵。

 

由於原先的教練臨時有事無法到場，北大高中的曹書承化身為漫畫《灌籃高手》中的「藤真健司」，不僅親自上場拚戰，繳出5分、3籃板的成績，更在場上肩負起代理教練的重責大任，負責指揮與調度。

回顧這場比賽與整個賽季，曹書承說：「我們球隊主要是由高三生組成，以前在學校大多是打鬥牛或是三對三，這次報名聯盟賽事，就是希望可以透過打全場五對五的比賽，來增加和其他學校切磋交流的機會。」對於球隊的成長，他給予了高度的肯定，「其實我們一開始前幾場打得並不好，因為大家的默契還沒到位，但在這場賽季的尾聲，我覺得大家在場上的溝通跟配合已經達到了最高峰，能夠拿下這場勝利真的非常開心。」

 

勝利的另一大功臣是陣中禁區悍將蘇得鈞，他全場轟下最高的14分，並抓下13個籃板，外帶2次助攻，他強調好成績都歸功於隊友們的信任與配合，「今天我在場上的主要任務就是幫忙鞏固籃下，做好防守跟抓籃板，同時也試著把對手的防守陣型拉到外線，幫隊友製造切入的空間。」

蘇得鈞偶像是NBA湖人隊的當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James），他解釋說：「我非常欣賞他，即使到了快四十歲的年紀，還能維持這麼可怕的宰制力，特別是他近期的低位單打動作，是我非常喜歡並且會去學習的對象。」

籃球 灌籃高手

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