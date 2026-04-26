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TPBL／對戰神本土戰力有自信 丁聖儒盼盼成爭冠隊伍

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
戰神丁聖儒砍下全場最高34分。圖／TPBL提供
戰神丁聖儒砍下全場最高34分。圖／TPBL提供

台北台新戰神今天浪費最多21分領先，遭新北中信特攻以111：103逆轉，不過總教練米蘭認為本土球員表現出色，仍是場好比賽，轟下個人新高34分的丁聖儒也相信，球隊是有爭冠本錢的隊伍。

季中接下總教練兵符的米蘭提到，本季雖無緣季後賽，整個賽季在傷兵較多下打得高低起伏，但正向來看本土球員進步很多，像丁聖儒已經證明自己是聯盟最佳控球後衛之一，謝銘駿也展現很好特質，張兆辰、劉彥廷最近幾戰也有不錯表現，今天受傷沒出賽的雷蒙恩更是球隊招牌，本土球員就是戰神基石，在一兩年內可以打造成爭冠隊伍。

本季首度入選中華隊的丁聖儒，今天34分、11助攻都是全場最高，他說：「感謝球迷，主場很久沒贏球仍不斷進場，比較抱歉沒能贏得比賽。」他也提到，戰神本季遇傷兵問題、洋將更換，表現起伏，但本土一直很團結，自己也想辦法不斷進步，「每一年休賽季我都付出很多，把我付出的訓練轉換在球場上，很高興有這樣的個人成績。」

對於米蘭的「爭冠隊伍」說法，丁聖儒也認同，他表示球隊對本土陣容一直很自信，可惜去年沒有效整合，今年又遇傷兵、換洋將等狀況，但有自信「本土陣容是聯盟前幾名」。

戰神成軍首年在不被看好下打進T1聯盟冠軍戰，上季TPBL元年4強賽遭最後奪冠的新北國王直落4橫掃，本季更是無緣季後賽，「小丁」苦笑說：「這就是籃球好玩也讓人沮喪的地方，只能不斷提升自己，希望能帶起球隊成績。」

謝銘駿（左）和丁聖儒在戰神本季主場最終戰雙雙攻下個人新高。圖／TPBL提供
謝銘駿（左）和丁聖儒在戰神本季主場最終戰雙雙攻下個人新高。圖／TPBL提供

T1聯盟 中華隊 台北 籃球

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