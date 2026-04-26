TPBL／特攻24罰俱中 林韋翰：職籃不容易

新北中信特攻今天上演21分逆轉勝，靠下半場65：40攻勢逆轉台北台新戰神，最終以111：103收下3連勝，其中全隊24罰全進，百分百命中率讓後場主力林韋翰喊「不容易」，個人8罰俱中的洋將飛克也特別提到自己罰球線上都沒失手，開心展現苦練成果。

特攻上半場以46：63落後，第三節更一度差距到21分，但三節打完雖小差距到10分，第四節更打出27：2的開節反撲攻勢，搶下例行賽尾聲的重要勝利。

第四節特攻灌進41分，飛克就貢獻12分，全場攻下26分的他透露，平時針對罰球有特別下功夫，今天都沒失手，十分開心。

攻下12分的林韋翰有5分來自罰球，曾征戰中國CBA的他也說，就職籃來看，一場球要有百分百的罰球命中率很不容易，「我們練球質量夠多的話就會反應在比賽中，我們很注重罰球和投籃，很開心整隊命中率是百分百。」

總教練莫米爾表示，今天是一場辛苦的比賽，不論是身體和情緒都是，戰神本土表現出色，在只有一個外援下仍打出競爭力，「上半場我們防守強度不夠，進攻也錯失很多空檔三分球，半場有提醒我們一球一球來，下半場也打出不同強度的防守強度，成改變比賽的關鍵。」

特攻奪勝後勝場追上19勝的新竹御嵿攻城獅，例行賽尾聲的勝負都攸關例行賽排名，莫米爾也強調本季聯盟戰力平均，前五名差距不大，大家也會為更好名次努力，特攻還有一場例行賽，會好好準備、全力搶勝。