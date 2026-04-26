快訊

屋主大跳水！房市資金流向台股 「台積電炒作區」刊登量暴增

力挺張清芳募款8億 「台灣首富」郭台銘、曾馨瑩甜蜜放閃

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／特攻24罰俱中 林韋翰：職籃不容易

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
特攻本戰24罰俱中，完成21分逆轉勝。圖／TPBL提供
特攻本戰24罰俱中，完成21分逆轉勝。圖／TPBL提供

新北中信特攻今天上演21分逆轉勝，靠下半場65：40攻勢逆轉台北台新戰神，最終以111：103收下3連勝，其中全隊24罰全進，百分百命中率讓後場主力林韋翰喊「不容易」，個人8罰俱中的洋將飛克也特別提到自己罰球線上都沒失手，開心展現苦練成果。

特攻上半場以46：63落後，第三節更一度差距到21分，但三節打完雖小差距到10分，第四節更打出27：2的開節反撲攻勢，搶下例行賽尾聲的重要勝利。

第四節特攻灌進41分，飛克就貢獻12分，全場攻下26分的他透露，平時針對罰球有特別下功夫，今天都沒失手，十分開心。

攻下12分的林韋翰有5分來自罰球，曾征戰中國CBA的他也說，就職籃來看，一場球要有百分百的罰球命中率很不容易，「我們練球質量夠多的話就會反應在比賽中，我們很注重罰球和投籃，很開心整隊命中率是百分百。」

總教練莫米爾表示，今天是一場辛苦的比賽，不論是身體和情緒都是，戰神本土表現出色，在只有一個外援下仍打出競爭力，「上半場我們防守強度不夠，進攻也錯失很多空檔三分球，半場有提醒我們一球一球來，下半場也打出不同強度的防守強度，成改變比賽的關鍵。」

特攻奪勝後勝場追上19勝的新竹御嵿攻城獅，例行賽尾聲的勝負都攸關例行賽排名，莫米爾也強調本季聯盟戰力平均，前五名差距不大，大家也會為更好名次努力，特攻還有一場例行賽，會好好準備、全力搶勝。

特攻洋將飛克攻下26分，其中12分集中在決勝節。圖／TPBL提供
特攻洋將飛克攻下26分，其中12分集中在決勝節。圖／TPBL提供

新北中信特攻 籃球

延伸閱讀

TPBL／27比2海嘯攻勢 特攻克服21分落後逆轉戰神

NBA／尼克第四節進攻崩盤 老鷹逆轉1分險勝扳平系列賽

TPBL／盧冠軒27分攻城獅輕取戰神 下戰再贏國王直接晉級季後賽

NBA／G2單節30比3海嘯攻勢 東區龍頭活塞輕取魔術扳平

相關新聞

籃球／真人版「藤真」在北大高中 U19賽下剋上

U19籃球聯盟在今天上演驚奇之戰，戰績墊底的北大高中籃球隊在大安國中賽區上演了「下剋上」逆轉大戲，最終以45：40力退強敵SP TEAMS。

TPBL／對戰神本土戰力有自信 丁聖儒盼盼成爭冠隊伍

台北台新戰神今天浪費最多21分領先，遭新北中信特攻以111：103逆轉，不過總教練米蘭認為本土球員表現出色，仍是場好比賽，轟下個人新高34分的丁聖儒也相信，球隊是有爭冠本錢的隊伍。

TPBL／特攻24罰俱中 林韋翰：職籃不容易

新北中信特攻今天上演21分逆轉勝，靠下半場65：40攻勢逆轉台北台新戰神，最終以111：103收下3連勝，其中全隊24罰全進，百分百命中率讓後場主力林韋翰喊「不容易」，個人8罰俱中的洋將飛克也特別提到自己罰球線上都沒失手，開心展現苦練成果。

TPBL／27比2海嘯攻勢 特攻克服21分落後逆轉戰神

台北台新戰神今天迎接本季主場最終戰，上半場在丁聖儒、謝銘駿聯手發揮下最多取得19分領先，但第四節被新北中信特攻打出瘋狂的27：2反撲攻勢，最終第四節狂轟41分的特攻在「拉尾盤」下完成逆轉勝，以111：103奪下3連勝，第19勝入袋超前18勝的新北國王，也追平排名第3的新竹御嵿攻城獅。

BCL／盧峻翔缺陣照奪連勝 領航猿35分差血洗國王

兩周內第2度在BCL東亞區資格賽碰頭，桃園璞園領航猿再度以大比分擊敗新北國王，PLG衛冕軍上半場就取得23分領先，就算當家球星盧峻翔缺陣仍以98：63擊敗TPBL上季冠軍國王，除取得對戰連勝，分組更是5連勝在手，篤定以分組龍頭之姿晉級6強賽。

TPBL／高錦瑋單節爆砍17分 雲豹退夢想家登龍頭

上半場得分掛蛋，桃園台啤永豐雲豹隊當家後衛高錦瑋第三節大爆發，單節8投6中轟下17分，搭配洋將克羅馬35分火力輸出，在「龍頭爭霸戰」以104：101擊敗福爾摩沙夢想家隊，確定成為TPBL本季例行賽第一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。