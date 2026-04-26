TPBL／27比2海嘯攻勢 特攻克服21分落後逆轉戰神

台北台新戰神今天迎接本季主場最終戰，上半場在丁聖儒、謝銘駿聯手發揮下最多取得21分領先，但第四節被新北中信特攻打出瘋狂的27：2反撲攻勢，最終第四節狂轟41分的特攻在「拉尾盤」下完成逆轉勝，以111：103奪下3連勝，第19勝入袋超前18勝的新北國王，也追平排名第3的新竹御嵿攻城獅。

雖無緣季後賽，戰神首節在丁聖儒前3次外線出手都命中帶領下取得35：29領先；第二節戰神換謝銘駿接棒飆分，他開節不到1分半個人連拿7分，戰神靠這波7：0攻勢將領先擴大到兩位數，也逼特攻早早喊出暫停。

特攻暫停後沒能止血，戰神有丁聖儒連續進球，謝銘駿出手也幸運彈框進球，外線又破網，開節不到5分鐘已攻下12分，助戰神打出16：6攻勢，最多領先到19分，僅管「小台」黃聰翰壓哨外線涮框而出，戰神仍打出單節28：17攻勢，半場打完取得63：46領先。

特攻下半場開啟追分模式，第三節在洋將內馬9分發揮下追到70：80，第四節更在洋將飛克帶動下打出18：2的開節瘋狂反撲攻勢，讓戰神6分45秒喊出暫停。暫停後林韋翰又上籃得手，特攻領先擴大到90：82，戰神6分03秒恩多兩罰都失手，加上失誤，內馬外線配網讓特攻開節攻勢擴大到27：2。

戰神直到4分46秒才靠黃聰翰外線破網終結超過4分半的得分荒，但特攻單節狂轟41分，最終仍以111：103踢館成功。

特攻5人得分兩位數，飛克26分、14籃板都是全隊最高，內馬25分，阿巴西20分，林韋翰和馬可各12分；戰神以丁聖儒34分、11助攻最佳，謝銘駿18分寫生涯新高，恩多18分、16籃板。