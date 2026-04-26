BCL／盧峻翔缺陣照奪連勝 領航猿35分差血洗國王

兩周內第2度在BCL東亞區資格賽碰頭，桃園璞園領航猿再度以大比分擊敗新北國王，PLG衛冕軍上半場就取得23分領先，就算當家球星盧峻翔缺陣仍以98：63擊敗TPBL上季冠軍國王，除取得對戰連勝，分組更是5連勝在手，篤定以分組龍頭之姿晉級6強賽。

亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽共計有7支球隊分成兩組競賽，分組前3名球隊將能晉級到6強賽，最終前兩名球隊將晉級到亞洲區會內賽，但一國僅能有一隊晉級；領航猿和國王同處B組，14日本季首度碰頭，領航猿最多取得31分領先，最終以110：85輕取國王，也是連兩年在BCL大勝國王。

今天兩軍移師國王主場新莊體育館，首節國王還以20：28咬住比分，但第二節僅拿11分，讓領航猿半場領先擴大到54：31。

領航猿下半場一路維持領先，最後33秒林洺威兩罰失手雖讓球隊錯失得分三位數機會，最終仍以98：63收下對戰連勝。

國王只有第一節得分超過20分，後三節得分都被限制在18分以下，傑登18分是全隊最高，林彥廷15分；領航猿火力穩健輸出，單節得分從22分起跳，三分球9投6中攻下30分的洋將米爾納獲選單場最佳球員，伯朗和阿提諾各拿17分，關達祐10分。