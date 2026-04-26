TPBL／高錦瑋單節爆砍17分 雲豹退夢想家登龍頭

上半場得分掛蛋，桃園台啤永豐雲豹隊當家後衛高錦瑋第三節大爆發，單節8投6中轟下17分，搭配洋將克羅馬35分火力輸出，在「龍頭爭霸戰」以104：101擊敗福爾摩沙夢想家隊，確定成為TPBL本季例行賽第一。

今天是雲豹例行賽主場最終戰，和夢想家的雙強爭霸也攸關例行賽龍頭，吸引6033名球迷到整修完畢的桃園巨蛋，寫下雲豹今年主場球迷進場新高。

高錦瑋今天也達成職業生涯1500分里程碑，他在賽後場中訪問將成就獻給球迷，「今天能夠奪下生涯里程碑，最重要是一直陪伴我們的大家，謝謝你們。」

夢想家首節在洋將霍爾曼11分領軍下取得29：23領先，雲豹第二節在克羅馬13分發揮下回敬單節27：18攻勢，半場打完反取得50：47領先；高錦瑋第三節再展現得分爆發力，三分球4投3中在內轟下17分，助隊單節攻下35分，帶著85：69領先進入決勝節。

夢想家決勝節努力追分，蔣淯安最後12秒外線命中將比分再追到98：103，但反撲仍差一步，最終雲豹就以104：100完成主場連勝，也登上聯盟龍頭。

上半場就有24分表現的克羅馬全場轟下35分，迪亞洛也有23分、11籃板，高錦瑋17分、6籃板、6助攻；夢想家以霍爾曼24分、17籃板最佳，張宗憲17分，湯普金斯16分、12籃板，蔣淯安15分。