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PLG／盧峻翔缺陣 洋基工程拿下隊史對戰領航猿首勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
洋基工程拿下隊史對戰領航猿首勝。圖／PLG提供
洋基工程拿下隊史對戰領航猿首勝。圖／PLG提供

洋基工程今天在主場新竹市體育館出戰已晉級冠軍賽的聯盟龍頭桃園璞園領航猿，領航猿在球隊一哥盧峻翔缺陣的情況下，整場比賽一路落後，最終洋基工程也以100：94收下賽季第四勝，也是隊史對戰領航猿的首勝。

已經確定在例行賽封王的領航猿，將連續兩年直接晉級冠軍賽，至於洋基工程則是提早無緣季後賽，但兩隊今天在新竹市交手，洋基工程也打出精彩一戰。

上半場在主場出賽的洋基工程就展現多點開花的攻勢，不僅洋將柯麥隆攻下12分，包括李漢昇、葉惟捷、陳昱瑞等本土球員也都有所建樹，上半場打完洋基工程也保持10分領先。

易籃後，洋基工程在第三節持續擴大領先差距，儘管末節領航猿試圖追分，但最終仍是以6分差敗下陣來，隊史首度不敵洋基工程。

洋基 桃園 盧峻翔 籃球

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