TPBL／盧冠軒27分攻城獅輕取戰神 下戰再贏國王直接晉級季後賽

仍在為直接晉級季後賽席次卡位的新竹御嵿攻城獅，今天作客已遭淘汰的台北台新戰神主場，在盧冠軒扮演板凳暴徒猛轟6記三分球拿下全隊最高27分下，最終攻城獅就以104：86擊敗戰神，只要下場比賽對戰國王再度取勝，攻城獅就能確定直接晉級季後賽。

TPBL例行賽進入最後2周賽程，其中排名前兩名的雲豹與夢想家都已經直接晉級季後賽，至於第3至5名的攻城獅、國王和特攻，則必須進行第3名卡位戰，避免落入季後挑戰賽。

其中排名第3名的攻城獅則是3隊中唯一有機會力拚自主晉級的球隊，在今天出戰已遭淘汰的戰神比賽中，攻城獅也絲毫不鬆懈，上半場就在德魯與盧冠軒領軍下取得雙位數領先，最終更在團隊4人得分上雙下，以18分差距輕取戰神，只要下一場比賽再贏國王，就能直接晉級季後賽，將由國王與特攻落入附加賽。

攻城獅今天以替補上陣的盧冠軒投進6記三分球拿下27分表現最佳，馬力與德魯分別有22分、15籃板與17分、8籃板進帳；至於戰神則以恩多22分最佳，錢肯尼18分、丁聖儒14分、黃聰翰12分。