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籃球／旺寶3x3職業籃球隊 開季首站無緣8強門票

中央社／ 台北25日電
台北永豐旺寶3x3職業籃球隊25在日本宇都宮迎來FIBA 3x3 World Tour開幕站，可惜預賽2戰皆敗，無緣挺進8強。陣中唯一本土球員王新瑋（左2）賽後受訪表示，相信未來可以更好，下一次一定會晉級。（旺寶整合行銷提供）中央社
台北永豐旺寶3x3職業籃球隊25在日本宇都宮迎來FIBA 3x3 World Tour開幕站，可惜預賽2戰皆敗，無緣挺進8強。陣中唯一本土球員王新瑋（左2）賽後受訪表示，相信未來可以更好，下一次一定會晉級。（旺寶整合行銷提供）中央社

台北永豐旺寶3x3職業籃球隊今天在日本宇都宮迎來FIBA 3x3 WorldTour開幕站，雖然通過2場資格賽考驗，可惜預賽2戰皆敗，無緣挺進最終8強。

國際籃球總會（FIBA）主辦，以巡迴賽舉行的「FIBA 3x3 World Tour」，其中日本宇都宮從2022年就成為賽事開幕站，這次旺寶3x3職業籃球隊雖然排名不夠，但因積極推廣3對3籃球而獲邀參賽，盼汲取寶貴經驗。

旺寶隊由來自蒙特內哥羅的伊凡諾維奇（PetarIvanovic）、塞爾維亞的科瓦塞維奇（NikolaKovacevic）、巴西的布倫科荷（LeonardoBranquinho）等3x3好手，搭配國內3x3積分排名第1的王新瑋和世界各國好手展開較勁。

旺寶隊在資格賽20比16打敗日本平塚隊，接著再以21比12力退東京品川隊，以分組第1晉級預賽；只可惜預賽階段，旺寶對上塞爾維亞、立陶宛等勁敵，都曾在開打之初領先，但最後都遭逆轉吞敗。

王新瑋賽後接受媒體訪問時表示，「從失敗中去學習，我相信我們可以更好，下一次晉級8強就一定有我們！」

他透露，和其他3名隊友一起練球大概3、4天而已，相信未來隨著賽季進行和練球時間增加，一定可以越打越好。

籃球 FIBA 巴西 塞爾維亞

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