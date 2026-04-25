TPBL／高錦瑋平生涯最高11助攻 雲豹確定闖季後賽

台灣職業籃球大聯盟TPBL台啤永豐雲豹今天靠著洋將米勒、迪亞洛合轟60分，搭配高錦瑋送出平生涯最高11助攻，終場以99比85擊敗高雄全家海神，確定搶下季後賽門票。

從開季戰績一路獨走的雲豹，沒想到近期球隊陷入不穩、苦吞2連敗，甚至一度丟掉TPBL聯盟龍頭寶座，所幸今天在主場迎戰墊底的海神，在洋將米勒（Malcolm Miller）、迪亞洛（Cheick Diallo）接連上演飆分秀的帶領下，最後以14分之差力退海神，重新要回戰績第1的頭銜。

主場桃園巨蛋整修後首次出賽，雲豹在主攻手克羅馬（Lasannah Kromah）輪休情況下，上半場無法擋住對手洋將艾德（Edgaras Zelionis）的高效率貢獻，僅帶著2分領先進入中場休息，然而易籃後靠著迪亞洛單節繳出12分、11籃板的強勢演出，幫助雲豹奠定勝基，同時搶下季後賽門票。

雲豹總教練羅德爾（Henrik Rodl）賽後接受媒體聯訪時表示，經過一個很長的賽季後，如今終於確定能夠打進季後賽，並稱讚所有球員一整年的打法、拚勁有了回報，但他認為這只是開始，「希望我們能有更好的排名。」

雲豹主控高錦瑋此役雖然只有進帳3分，不過送出平生涯新高11助攻，而雲豹將在明天持續於主場面對福爾摩沙夢想家，爭取例行賽龍頭位置，他表示盡量保持球的流動性，「明天對戰夢想家隨時做好應變，再看教練的戰術調整。」