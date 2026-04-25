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TPBL／海神杭特大三元白搭 雲豹雙洋將猛轟60分奪季後賽門票

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
雲豹迪亞洛拿下31分、18籃板。圖／TPBL提供
雲豹迪亞洛拿下31分、18籃板。圖／TPBL提供

在昨天福爾摩沙夢想家輸球後重返龍頭寶座的桃園台啤永豐雲豹，今天總算回到熟悉的主場桃園巨蛋出賽，面對來訪僅剩9人應戰的高雄全家海神，雲豹在雙洋將米勒、迪亞洛好手攻下60分領軍下，最終以99：85輕取海神，也拿下賽季第22勝和季後賽門票。

雲豹在日前苦吞2連敗後，將戰績龍頭寶座拱手讓給夢想家，不過夢想家昨天作客新莊體育館卻踢到鐵板，以6分差距中止連勝，並且將龍頭位置再交還給雲豹。

而今天雲豹則是繼去年12月7日後再度回到桃園巨蛋出賽，回到剛翻新完畢的主場，雲豹今天也打得相當順手，在首節就展現多點開花的攻勢，不僅雙洋將米勒、迪亞洛輪番開砲，董永全、林信寬也都有三分球進帳，首節打完也領先今天僅剩9名球員應戰，包括只登錄雙洋將艾德與杭特的海神5分。

儘管海神第二節在艾德一人包辦19分領軍下一度縮小比分差距，但易籃後再本土球員無法提供太多火力支援的情況下，海神又陷入進攻斷電的狀況，單節被雲豹拉出32：15的攻勢，雲豹也就此奠定勝基，最終雲豹就以14分差距收下賽季第22勝，也確定提前晉級季後賽。

雲豹今天以先發的雙洋將迪亞洛和米勒分別攻下31分、18籃板與29分、10籃板表現最佳，麥卡洛也有12分、11籃板進帳，至於本土球員則以林信寬拿下9分最多；至於海神艾德和杭特雖然分別拿下33分與24分，其中杭特另有10籃板、14助攻的「大三元」演出，但海神本土球員得最多分的胡瓏貿、蘇文儒也僅分別拿下6分。

桃園 夢想家 高雄 籃球

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