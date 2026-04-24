快訊

22時56分東部海域發生規模4.4地震 最大震度宜蘭南澳3級

美股早盤／英特爾飆24%創新天價 激勵大盤指數上攻、台積電ADR強漲4%

棄工程師改考公職 理工男打掉重練兩年打敗頂大文組曝「心態」最重要

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／國王雙衛開火斷夢想家3連勝 助雲豹重返龍頭

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
國王李愷諺（左）拿下13分、5籃板、4助攻。圖／TPBL提供
國王李愷諺（左）拿下13分、5籃板、4助攻。圖／TPBL提供

已經晉級季後賽的福爾摩沙夢想家，與仍在為季後賽席次卡位的新北國王今天在新莊體育館交手，國王在團隊5人得分上雙下，以及第四節成功壓制夢想家進攻火力，最終以105：99中斷夢想家3連勝，也保住直接晉級季後賽的希望。

夢想家在日前拉出3連勝後，不僅搶下戰績龍頭寶座，也直接晉級季後賽，更有機會在例行賽力拚封王，取得季後賽主場優勢，不過今天作客還在為季後賽卡位的國王主場，夢想家卻踢到鐵板。

首節夢想家就出現慢熱的狀況，團隊單節6次三分球出手僅命中1球，反觀國王在洋將沃許本肆虐禁區，單節就拿下等同夢想家全隊的16分，國王也在首節打完取得12分領先。

不過接下來兩節夢想家也找回進攻節奏，不僅雙洋將高柏鎧、班提爾一內一外搭配讓國王防不勝防，本土球員張宗憲、林俊吉也提供火力支援，幫助夢想家連續兩節都有32分進帳，前三節打完也追到僅剩3分差距。

不過末節國王雙林書緯、李愷諺挺身接管戰局，兩人在末節攜手攻下13分，反觀夢想家卻出現再度熄火的狀況，讓國王揚長而去，最終國王就以6分差距擊敗夢想家，不僅中斷夢想家3連勝，也助雲豹重返戰績龍頭寶座，至於國王則是與第三名的攻城獅僅剩半場勝差。

雲豹 高柏鎧 新北 籃球

延伸閱讀

NBA／末節狂飆43分 暴龍一節打趴騎士扳回一城

NBA／麥凱倫關鍵跳投、布朗森致命失誤 老鷹險勝尼克系列賽反超

NBA／布魯克斯領太陽反撲功虧一簣 雷霆再度射日系列賽2連勝

NBA／魔術轟爆黃蜂禁區連續三年晉級季後賽 首輪將戰活塞

相關新聞

TPBL／國王雙衛開火斷夢想家3連勝 助雲豹重返龍頭

已經晉級季後賽的福爾摩沙夢想家，與仍在為季後賽席次卡位的新北國王今天在新莊體育館交手，國王在團隊5人得分上雙下，以及第四節成功壓制夢想家進攻火力，最終以105：99中斷夢想家3連勝，也保住直接晉級季後賽的希望。

PLG／季後賽5月21日燃戰火 領航猿將休兵18天再打冠軍賽

PLG今天公布2025-26球季季後賽及總冠軍賽時間及賽程，季後賽將於5月21日開打，而總冠軍賽將於6月5日登場，最晚於6月18日結束賽季。

TPBL／卡位戰白熱化 挑戰賽5月5日登場、季後賽5月9日燃戰火

TPBL例行賽將在下周末正式落幕，各隊的季後賽卡位之爭也愈演愈烈，而聯盟也在今天正式公佈挑戰賽與季後賽賽程，其中由聯盟4、5名競爭的挑戰賽，將於5月5日、6日（如需要）登場，季後賽則將於5月9日接續舉行。

WSBL／大傷後打出代表作 潘姿吟轟破新高

從WSBL第6季開始穿上中華電信戰袍，33歲後衛潘姿吟經歷旅外和前年嚴重傷勢，今天第21季和台元的季後挑戰賽打出代表作，三分球7投6中拿下25分，外線進球數和得分雙寫WSBL新高，助隊在3戰2勝制的賽制以88：70先馳得點。

籃球／全家都來台 日籍女籃新教頭呼籲團結合作

中華民國籃球協會上月正式聘任日本43歲的前田顯藏擔任中華女籃國家隊教練，本月來台的前田顯藏除上周末到台北小巨蛋觀賞UBA決賽，今天也現身板橋體育館觀賞WSBL季後挑戰賽，持續熟悉台灣球員，他更呼籲大家要一起團結合作，讓女籃環境更好。

WSBL／外線命中率飆破6成 電信挑戰賽退台元先下一城

第21季WSBL季後挑戰賽今天在板橋體育館點燃戰火，台元隊和電信隊上半場比數拉鋸，電信靠第三節連續外線攻勢拉開領先，下半場一路保持優勢下以88：70在3戰2勝的系列賽先下一城。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。