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TPBL／國王雙衛開火斷夢想家3連勝 助雲豹重返龍頭
已經晉級季後賽的福爾摩沙夢想家，與仍在為季後賽席次卡位的新北國王今天在新莊體育館交手，國王在團隊5人得分上雙下，以及第四節成功壓制夢想家進攻火力，最終以105：99中斷夢想家3連勝，也保住直接晉級季後賽的希望。
夢想家在日前拉出3連勝後，不僅搶下戰績龍頭寶座，也直接晉級季後賽，更有機會在例行賽力拚封王，取得季後賽主場優勢，不過今天作客還在為季後賽卡位的國王主場，夢想家卻踢到鐵板。
首節夢想家就出現慢熱的狀況，團隊單節6次三分球出手僅命中1球，反觀國王在洋將沃許本肆虐禁區，單節就拿下等同夢想家全隊的16分，國王也在首節打完取得12分領先。
不過接下來兩節夢想家也找回進攻節奏，不僅雙洋將高柏鎧、班提爾一內一外搭配讓國王防不勝防，本土球員張宗憲、林俊吉也提供火力支援，幫助夢想家連續兩節都有32分進帳，前三節打完也追到僅剩3分差距。
不過末節國王雙林書緯、李愷諺挺身接管戰局，兩人在末節攜手攻下13分，反觀夢想家卻出現再度熄火的狀況，讓國王揚長而去，最終國王就以6分差距擊敗夢想家，不僅中斷夢想家3連勝，也助雲豹重返戰績龍頭寶座，至於國王則是與第三名的攻城獅僅剩半場勝差。
《獅王背後的故事》
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