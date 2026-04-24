PLG／季後賽5月21日燃戰火 領航猿將休兵18天再打冠軍賽

PLG今天公布2025-26球季季後賽及總冠軍賽時間及賽程，季後賽將於5月21日開打，而總冠軍賽將於6月5日登場，最晚於6月18日結束賽季。

僅有4隊的PLG，本賽季依舊維持例行賽龍頭（領航猿）直接晉級冠軍賽，第2、3名球隊將在季後賽對決的賽制，其中季後賽賽制將維持5戰3勝，主場配置為「2-2-1」且例行賽第2名有多1場主場優勢，比賽將於5月21日到5月30日之間進行。

PLG冠軍賽賽程。圖／PLG提供

至於總冠軍賽賽制為七戰四勝並將於6月5日開打，也代表已經在例行賽封王晉級冠軍賽的領航猿，在5月17日打完例行賽封關戰後，將休息18天再登場，如果進行到第7戰將於6月18日進行，主場配置為「2-2-1-1-1」，領航猿享有多1場主場優勢。