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TPBL／卡位戰白熱化 挑戰賽5月5日登場、季後賽5月9日燃戰火

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
TPBL季後挑戰賽將於5月5、6日舉行。圖／TPBL提供
TPBL季後挑戰賽將於5月5、6日舉行。圖／TPBL提供

TPBL例行賽將在下周末正式落幕，各隊的季後賽卡位之爭也愈演愈烈，而聯盟也在今天正式公佈挑戰賽與季後賽賽程，其中由聯盟4、5名競爭的挑戰賽，將於5月5日、6日（如需要）登場，季後賽則將於5月9日接續舉行。

TPBL例行賽本周將進入倒數第二周賽程，其中龍頭夢想家已於上周搶下季後賽門票，排名第2名的雲豹則是只差一勝就能直接晉級季後賽，且也還保有與夢想家爭奪例行賽封王的機會，至於排名3至5名的攻城獅、國王與中信特攻仍要為了避免落入挑戰賽卡位，其中第3名球隊將直接晉級季後賽，並在首輪遭遇第2名球隊，第4名將帶著一勝與第5名進行挑戰賽，取得2勝的球隊將晉級到季後賽首輪並遭遇例行賽第1名球隊。

而聯盟也在今天公布挑戰賽與季後賽賽程，其中挑戰賽將於5月5日、6日（如需要）舉行，季後賽首輪第2、3種子系列賽將於5月9日開打，第一種子與挑戰賽勝隊的系列賽則於5月10日舉行，季後賽首輪最晚於19日結束，決定決賽參賽球隊。

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