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WSBL／大傷後打出代表作 潘姿吟轟破新高

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
潘姿吟投進外線後開心大吼慶祝。記者曾思儒／攝影
潘姿吟投進外線後開心大吼慶祝。記者曾思儒／攝影

從WSBL第6季開始穿上中華電信戰袍，33歲後衛潘姿吟經歷旅外和前年嚴重傷勢，今天第21季和台元的季後挑戰賽打出代表作，三分球7投6中拿下25分，外線進球數和得分雙寫WSBL新高，助隊在3戰2勝制的賽制以88：70先馳得點。

上半場外線5次出手彈無虛發，潘姿吟笑說，第一球彈了好幾下才彈進，感覺就是個好兆頭，「沒想那麼多，機會來了就出手。」過往並非以外線著稱，她坦言前年4月遭遇右膝十字韌帶斷裂傷勢是改變主因，整整休息7個月的她說：「大傷後不適合左右橫移、衝籃，攻擊模式調整，有針對籃子下功夫。」

同期選手許多都已退役，潘姿吟不諱言選手生涯已經走到後期，感謝電信在她受大傷時仍鼎力支持，現在也扮演傳承角色，希望讓學妹知道「無時無刻要做好準備」。

電信上一次打進冠軍戰已是第14季WSBL，今天季後挑戰賽奪勝後，再1勝就能和衛冕軍國泰人壽冠軍賽會師，潘姿吟笑說：「當然希望今年能完成這件事（打進冠軍戰）！」

中華女籃新任總教練前田顯藏今天也到板橋體育館觀戰，賽後還點名潘姿吟表現讓他印象深刻。「阿姿」沒注意國家隊新教練身影，但對再披國家隊戰袍表達高度意願，「身體允許當然會想參加，2023年亞洲盃和杭州亞運是我第一次打成人國家隊，那時我已經30歲了，有機會當然想再當國手。」

中華電信 籃球

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