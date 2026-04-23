籃球／全家都來台 日籍女籃新教頭呼籲團結合作

中華民國籃球協會上月正式聘任日本43歲的前田顯藏擔任中華女籃國家隊教練，本月來台的前田顯藏除上周末到台北小巨蛋觀賞UBA決賽，今天也現身板橋體育館觀賞WSBL季後挑戰賽，持續熟悉台灣球員，他更呼籲大家要一起團結合作，讓女籃環境更好。

前田顯藏執教經驗豐富，曾任日本職業籃球聯賽B League秋田北部喜悅隊總教練7個賽季，也曾是日本男籃國家隊教練團成員。今天首度和台灣媒體正式見面，他透露當初決定接掌兵符前，曾和在日本男籃合作過的霍瓦斯（Tom Hovasse）請教，得到很多鼓勵和勇氣，讓他決定接受挑戰。

霍瓦斯2020年東京奧運率日本女籃奪下銀牌，2021年底轉任日本男籃總教練，助隊在2023年世界盃獲得亞洲最佳成績、拿到巴黎奧運資格。前田顯藏透露，和女籃的連結雖只有先前幫忙日本女籃為期4天的訓練營，到台灣又是不同國家、不同文化，但有霍瓦斯的成功案例在前，期待接下來在台灣的新挑戰。

前田顯藏透露，這次把4個孩子都帶到台灣，希望一步一步了解台灣的文化，現階段就是多看比賽、了解選手和擬訂計畫。他提到，看UBA對中信學院的邱群琋留下印象，今天看WSBL也有注意到中華電信的潘姿吟和黃湘婷，之後也會了解在美國和中國WCBA發展的台灣女將，希望找到符合自己侵略式球風的球員，在瓊斯盃和名古屋亞運打出好成績。

籃協選訓主席張思敏提到，和前田顯藏先簽了一年合約，之後預計會擬出18人大名單到日本移地訓練，瓊斯盃將是第一個檢測點，若合作愉快希望能有長遠計劃到2028年洛杉磯奧運。

記者會尾聲，前田顯藏主動提到，之前在日本有透過網路轉播看WSBL，今天實際到現場觀戰，卻發現沒有太多觀眾，「我們應該要團結合作，媒體、協會、球隊，讓環境更好。」