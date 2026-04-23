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WSBL／外線命中率飆破6成 電信挑戰賽退台元先下一城

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
電信隊後衛潘姿吟攻下25分寫下生涯新高。記者曾思儒／攝影
電信隊後衛潘姿吟攻下25分寫下生涯新高。記者曾思儒／攝影

第21季WSBL季後挑戰賽今天在板橋體育館點燃戰火，台元隊和電信隊上半場比數拉鋸，電信靠第三節連續外線攻勢拉開領先，下半場一路保持優勢下以88：70在3戰2勝的系列賽先下一城。

電信今天外線手感發燙，全隊17投11中，命中率超過6成4，比18投11中的罰球命中率還高，其中33歲資深後衛潘姿吟7投6中轟下WSBL生涯新高25分，洋將奧許莉也有28分、15籃板的「雙10」演出，裡外聯手搶下首戰勝利。

第一年接掌電信兵符的初詠萱透露，有針對台元調度做策略調整，今天奪勝只能開心一下，「還沒有結束，細節要再刁，老球員太辛苦了，希望年輕人多表現一點，對她們有期待。」她強調希望2場就讓系列賽結束，盼每位球員都能打出身手。

台元開賽是領先一方，電信在潘姿吟帶動下縮小差距，2分11秒黃湘婷「3分打」得手後更助隊14：13逆轉；台元禁區大將林蝶替補上場連續進球一度讓台元回到領先，不過電信外援奧許莉最後2秒首度進球，幫助球隊首節打完取得18：17領先。

潘姿吟第二節三分球3投3中，包括壓哨的三分彈，讓電信帶著43：40領先進入下半場；第三節電信再打出一波9：0攻勢，就此奠定勝基，下半場一路領先下以17分差距取得季後挑戰賽「聽牌」優勢。

季後挑戰賽第2戰將於周六下午3點進行，若有第3戰將於周日進行，勝隊將取得冠軍戰面對例行賽龍頭國泰人壽隊的資格。

WSBL 籃球

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