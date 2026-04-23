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籃球／斥資3.4億元改善 桃園巨蛋周末重啟迎職籃賽事

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園巨蛋場內外及行人空間分三階段改善，本周末將迎重啟後第一場職籃賽事。記者陳俊智／攝影
桃園巨蛋場內外及行人空間分三階段改善，本周末將迎重啟後第一場職籃賽事。記者陳俊智／攝影

俗稱桃園巨蛋的桃園市立綜合體育館設施老舊屢遭嫌棄，市府去年投入3.4億元整修，市長張善政今在臉書分享成果，宣布本周末重新啟用。

桃園巨蛋1993年啟用，場內面積約5280平方公尺，觀眾席1萬5000席，運動賽事不斷，演唱會、商展和各類活動也滿檔，是桃園運動、休閒娛樂與產業發展重要基地，但近年因設施老舊及漏水，飽受球員嫌棄與觀眾批評，市府為此編列巨資整修，場內外分三階段改善，第一階段將於4月底完工。

張善政在臉書表示，本周末職籃賽事將是桃園巨蛋整修後首次開放，讓人既期待，也格外謹慎。他昨天特地到現場確認關鍵工程狀況，確保每一個環節都到位，也幫施工人員加油打氣。

張善政說，桃園巨蛋場內地坪已完成翻新，空調機電系統也全面升級，同時也依據球員與球迷過去的使用經驗，將走廊牆面、廁所、球隊休息室、盥洗室都進行改造，希望讓球員享有匹配職業運動的賽事環境，也讓球迷的觀賽體驗能夠有感提升。

除了場內，巨蛋戶外景觀與行人動線優化則分為三階段推動。第一階段，三民路及成功路側人行道、北門前廣場、籃球場與中央廣場前半段將在4月底前完成，整體工程預計於9月底前全數到位。

張善政說，他常常到巨蛋，邊看比賽邊想哪裡還可以做得更好。累積30多年的問題，確實不容易解決，會虛心向球團、球員和球迷請教哪裡可以精進改善。

桃園巨蛋場內外及行人空間分三階段改善，本周末將迎重啟後第一場職籃賽事。本報資料照片
桃園巨蛋場內外及行人空間分三階段改善，本周末將迎重啟後第一場職籃賽事。本報資料照片

桃園巨蛋場內外及行人空間分三階段改善，本周末將迎重啟後第一場職籃賽事。記者陳俊智／攝影
桃園巨蛋場內外及行人空間分三階段改善，本周末將迎重啟後第一場職籃賽事。記者陳俊智／攝影

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