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TPBL／韓啦為何工作結束就回國？朴恩惠和李素泳親曝台韓兩地差異

聯合新聞網／ 綜合報導
臺北戰神韓籍啦啦隊李素泳(右)與朴恩惠。 TPBL臺北戰神隊提供
臺北戰神韓籍啦啦隊李素泳(右)與朴恩惠。 TPBL臺北戰神隊提供

近年越來越多韓援啦啦隊來台發展，職棒、職籃、甚至職排聯盟都能看見他們的身影，TPBL臺北戰神啦啦隊韓籍成員朴恩惠和李素泳今在影片中解析為何韓籍啦啦隊結束工作後會選擇返回韓國，直言台韓兩地啦啦隊產業生態結構與啦啦隊身分差異是重要因素。

兩人今在YouTube頻道「恩惠滿滿李素泳」影片中，以「為什麼韓啦在台灣下班後馬上回韓國」為主題進行剖析，李素泳提到，在韓國一個月若跳十場球賽，收入可能都未能達四萬台幣，但在台灣，除了球賽外，還會有額外活動，甚至可以拍廣告，她認為這是兩地最大差別，說道：「在台灣啦啦隊是藝人，在韓國差不多是網紅。」

朴恩惠隨後表示，在台灣不會天天有工作，因此只要有空檔便會選擇返回韓國，她更進一步解釋，在台灣跳球賽場次的多寡，並不會影響收入，且能透過其他活動帶來更多收益，她說：「啦啦隊在韓國建立人氣後，來台灣可以得到球賽以外的收入來源，這是產業生態的差異。」朴恩惠也提到，啦啦隊在台灣與在韓國對直播不會造成任何影響，所以多數韓籍啦啦隊都會選擇返回韓國。

影片一出引發網友熱烈討論，許多網友認為兩人分析的相當精闢，直呼「真的是很實際的把韓啦生態講出來」、「感謝老師們的深入介紹」，也有人認為兩人在影片中展現與平時不同形象。

臺北戰神韓籍啦啦隊朴恩惠。 TPBL臺北戰神隊提供
臺北戰神韓籍啦啦隊朴恩惠。 TPBL臺北戰神隊提供

臺北戰神韓籍啦啦隊李素泳。 TPBL臺北戰神隊提供
臺北戰神韓籍啦啦隊李素泳。 TPBL臺北戰神隊提供

籃球 TPBL 台新戰神

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