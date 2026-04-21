3對3籃球／北市、永豐冠名旺寶 啟動青年培育計畫培育新血

臺灣3x3籃球持續邁向國際舞臺，「臺北永豐旺寶3x3職業籃球隊」今天舉辦冠名記者會，宣布球隊正式完成臺北市政府球隊註冊，並持續由永豐銀行冠名贊助，球隊也宣布2026賽季的陣容，共有3位外籍成員加入，提升球隊整體競爭力與國際實戰經驗。

臺北永豐旺寶3x3職業籃球隊以「國際化、職業化、年輕化」為核心方向，集結國內外頂尖戰力，打造更具競爭力的完整陣容，目標直指國際積分突破與奧運資格挑戰；本季球隊陣容持續由國內3x3積分排名第一的核心球員王新瑋坐鎮，更邀請來自世界排名前段班的國際級外籍戰力加入，包含蒙特內哥羅的伊凡諾維奇（Petar Ivanovic）、塞爾維亞的科瓦塞維奇（Nikola Kovacevic）、巴西的布倫科荷（Leonardo Branquinho），提升球隊戰力。

教練團方面，持續由有「籃球博士」美譽的鄭志龍擔任球隊重要領航角色，並邀請前塞爾維亞國家隊教練久爾傑維奇（Nenad Durdevic），結合國際級訓練系統與職業化管理模式，帶領球隊穩健朝世界舞臺邁進。

旺寶整合行銷董事長吳同喬表示，3x3籃球不僅是國際奧運正式競賽項目，更是未來臺灣籃球發展的重要趨勢。新賽季，臺北永豐旺寶3x3職業籃球隊不僅要持續挑戰世界排名突破，更希望透過每一場國際賽事，讓世界看見臺灣3x3籃球的實力與企圖心，朝著奧運殿堂全力衝刺。

今年旺寶也同步啟動青年培育計畫，透過旺寶青年隊的系統化訓練，攜手義守大學等合作單位成立青年球隊，持續挖掘與培養具潛力的新世代3x3球員，建立從基層到職業隊的完整培訓體系，為臺灣3x3籃球未來奠定更扎實的基礎。

今天記者會現場在球隊回贈臺北市政府及永豐銀行冠名球衣的橋段中，主辦單位特別設計了一段別具巧思的驚喜安排，隨著今年新加入的企業夥伴DHL國際快遞正式加入支持行列，現場特別由DHL運務員親自將致贈球衣「快遞送達」至活動現場，象徵DHL快速、精準、完美送達的企業精神，也巧妙呼應球隊在國際賽場上追求效率、速度與執行力的競技態度。

球隊也特別邀請自旺寶成軍第一年起一路支持至今的重要企業夥伴，包括舊振南、開元食品、錸德集團、健生活、泰山企業、金色三麥、橘焱胡同、正隆紙業、和益化學工業股份有限公司、DV、菜霸子、雲豹能源以及Volvo Cars凱銳南區汽車共同出席冠名記者會，見證球隊從創隊、突破國際排名，到正式成為臺北市政府註冊球隊的重要里程碑。

旺寶整合行銷董事長吳同喬致詞。圖／旺寶整合行銷股份有限公司提供

3x3籃球協會副理事長錢薇娟（左一）、PLG執行長陳建州（左二）、籃球協會秘書長李雲翔（右二）和TPBL秘書長王志群一同出席「臺北永豐旺寶3x3職業籃球隊」冠名記者會。圖／旺寶整合行銷股份有限公司提供