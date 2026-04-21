籃球／夏日最強鬥牛戰開打 良金盃3對3開放報名高手齊聚拚榮耀

第三屆「良金盃」3對3籃球鬥牛賽將於5月30日至31日在金門縣立體育館登場，即日起開放報名，報名期限至5月15日止。主辦單位盼透過賽事串聯在地籃球能量，邀請各路好手組隊參與，為初夏金門再添一場運動盛事。

此次賽事由在地企業良金牧場主辦，並由金門籃球之友協會協辦。主辦單位表示，「良金盃」邁入第三屆，過去兩屆均吸引眾多籃球愛好者報名參賽，從青少年到社會組皆踴躍投入，場邊觀眾熱情加油，形成兼具競技張力與社群交流的運動平台。

主辦單位指出，3對3籃球節奏明快、對抗性強，近年在各地逐漸蔚為風潮，「良金盃」正是結合這股潮流與在地特色，打造全民參與的運動舞台，不僅提供選手切磋球技的機會，也促進不同世代之間的互動，讓籃球成為凝聚社群的重要媒介。

比賽預計分組進行，實際組別與競賽規則將依報名情況調整並公告，報名採線上填表方式，相關資訊可至良金牧場或金門籃球之友協會臉書粉絲專頁查詢。主辦單位呼籲，歡迎喜愛籃球的民眾踴躍組隊，攜手隊友踏上球場，在攻防之間爭取榮耀，也為金門夏日注入更多熱血與活力。