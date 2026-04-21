TPBL／聯盟國際運動品牌 戰神聯名服飾雷蒙恩超愛

台北戰神隊本周末將在台北和平籃球館舉辦「沖繩夏日いやささー」主題日，球團今天再宣布，攜手國際運動品牌NIKE推出「台北戰神 x NIKE 競化系列」服飾，以NIKE的機能語言與運動精神為概念，其中短TEE與POLO衫使用Dri-FIT導濕速乾科技，無論運動與日常皆能維持乾爽舒適，將場上拚戰節奏延伸至城市生活。

聯名服飾的整體設計結合NIKE經典標誌與戰神球隊識別， 簡潔剪裁搭配輕量材質，雷蒙恩試穿後直呼「球衣材質很舒服，版型也很好看」，四款商品將於本周末主場及戰神線上商城同步販售。

本次系列商品涵蓋球衣、大學TEE、短TEE與POLO衫等多款服飾，採用輕量與高透氣材質，穿著舒適不悶熱，雷蒙恩直呼好穿；體能教練陳聖筌則偏好競化短TEE黑色款，他解釋說： 「Dri-FIT 材質很適合愛運動的我，黑色也更顯質感。」

競化大學TEE黑、紅兩款深受魏芃禾與江均喜愛，魏芃禾說：「輕薄材質可以從春天穿到秋天，好穿又好搭。」

此次也由戰神教練團與球員實際穿搭拍攝，首次參與商品拍攝的魏芃禾略顯羞澀，面對鏡頭一度難以自然展現笑容，助理教練陳世念在一旁看著照片直說：「你剛有在笑嗎?」拍攝結束後芃禾笑回：「念哥是我的指導老師。」

助理教練陳世念督軍拍攝不改幽默風格說：「20幾歲看的是顏值，40幾歲的我才需要妝髮」，更笑虧芃禾「頭髮自己抓就好，不用妝髮啦」，讓現場笑聲不斷。

戰神聯名服飾本周將在主場及官方商城開賣，同時推出多款全新生活小物，包含戰神全員、應援團長Rina及Taishin Wonders典藏壓克力簽名版以及貼身情人枕頭套等，活動期間同步推出主場限定賽後活動，25日是應援團長Rina及Taishin Wonders簽名會，26日舉行戰神球員簽名會。凡於戰神裝備局當日消費滿888元即可參加，單日限額100名。

戰神隊攜手國際運動品牌NIKE推出「台北戰神 x NIKE 競化系列」服飾。圖／戰神隊提供