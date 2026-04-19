UBA／政大隊長奪MVP 徐得祈笑喊壓力釋放

政治大學今天以92：50大勝國立體大，以跨季74連勝的完美紀錄奪下114學年富邦人壽UBA公開男一級冠軍，6連霸入袋讓隊長「Kiki」徐得祈笑喊壓力釋放；今天攻下15分、4助攻的政大隊長也獲得MVP肯定，為大三賽季完美作結。

完成6連霸的政大，冠軍賽有5人得分兩位數，三分球5投3中的徐得祈第二節助隊持續擴大領先，林子皓攻下16分是全隊最高，外籍生波波卡13分、17籃板「雙10」表現，大四的宋昕澔和吳志鍇也各有13分和14分貢獻。

一路領先下全隊發揮平均，政大教練陳子威透露，其實賽前就想過，若拿冠軍想送全隊每個人一份MVP禮物，每位成員都在連霸過程扮演重要角色；至於最後獲得MVP的徐得祈，從本季擔任隊長就是球隊要他銜接大四的代表，經過去年世大運洗禮，今年徐得祈也展現連續得分能力，進步看得見。

徐得祈將連勝歸功團隊和所有教練，「很開心，當隊長的壓力釋放了。」

【114學年UBA公開一級個人獎項】 得分王／后：張俊生（中信學院）／邱群琋（中信學院） 籃板王／后：波波卡（政治大學）／張聿敏（清華大學） 助攻王／后：莊政隆（台灣師大）／楊幸恩（文化大學） 抄截王／后：王禹承（台灣體大）／邱群琋（中信學院） 阻攻王／后：伊瑪努（中信學院）／游沁樺（世新大學） 人氣王／后：宋昕澔（政治大學）／黃羽婷（中信學院） 新人王／后：查傑（虎尾科大）／張聿嵐（台灣師大） MVP：徐得祈（政治大學）／葉欣宜（世新大學）

世新女籃延長賽擊敗衛冕軍文化，迎接隊史第6冠。記者曾原信／攝影

政大完成6連霸，隊長徐得祈（前）代表高舉獎盃。記者曾原信／攝影