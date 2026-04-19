UBA／政大全勝奪6連霸 陳子威：繼續培養國手、挑戰世界

UBA衛冕軍政治大學今天在114學年富邦人壽UBA公開男一級冠軍戰再度展現「宇宙政大」實力，一路壓制國立體大下以92：50完成6連霸，跨季74連勝一併到手。

政大不只完成6連霸，從111學年開始連4季都是全勝封王，今天更是寫下42分大勝，政大教頭陳子威強調國體大是強勁對手，尤其身體強度上給政大肯大困難，但今天攻防的針對性都做得很好，球員展現出最棒的內容。

政大今年只有宋昕澔和吳志鍇兩位大四球員，陳子威感性說，開心兩位子弟兵追隨學長腳步，用冠軍結束大學賽季，「感謝和那麼優秀的球員合作。」他也希望學弟們記得政大的贏球文化，下個賽季除了繼續挑戰7連霸，更要去挑戰世界。

「目標繼續培養國手、職業球員。」陳子威提到，近年已經證明政大在亞洲舞台也有競爭力，希望球員能持續挑戰自己、挑戰世界。

宋昕澔下一步就以旅外優先，今天攻下13分、4助攻的他透後，日本、中國都會去測試，再看如何選擇，同時也以入選中華隊繼續努力。

今天雖以42分懸殊差距奪勝，宋昕澔仍提到，今年賽季一路跌跌撞撞，身為大四球員的壓力特別大，這兩天都睡不好，很開心最後一戰板凳有好的發揮，一起迎接最重要的冠軍。