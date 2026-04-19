UBA／42分血洗國體大 政大跨季74連勝寫6連霸王朝

UBA王者政治大學今天114學年富邦人壽UBA公開一級壓軸戰再寫霸業，面對隊史第3度打進國體大，衛冕軍第一節就取得兩位數領先，三節打完領先更達31分，最終就以92：50完成跨季74連勝，迎接從109學年至今的6連霸，決賽MVP由政大徐得祈獲得。

政大首節就在宋昕澔7分、林子皓節末連拿3分下取得24：12優勢，半場打完領先擴大到46：28；第三節政大在隊長「Kiki」徐得祈外線開火下再打出14：2的開節攻勢，領先擴大到60：30，三節打完也握有71：40領先。

決勝節政大在吳志鍇外線破網、禁區打進連拿5分下持續拉開差距，最後1分51秒政大教練陳子威就將主力換下場、彼此擁抱，最終政大就以42分懸殊差距迎接6連霸。

國體103學年首闖冠軍賽敗給明道大學，106學年在UBA首度「攻蛋」下力退健行科大奪下隊史首冠；相隔7年再闖壓軸戰，想挑戰政大霸業但四節得分都在16分以下，胡晉豪和曹祐寧的10分已是全隊最高。

政大在UBA決賽男子組奪冠。 記者曾原信／攝影

政大在UBA決賽男子組奪冠。 記者曾原信／攝影

政大在UBA決賽男子組奪冠。 記者曾原信／攝影

政大在UBA決賽男子組奪冠。 記者曾原信／攝影

政大在UBA決賽男子組奪冠。 記者曾原信／攝影

政大在UBA決賽男子組奪冠。 記者曾原信／攝影