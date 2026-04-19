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UBA／文化冠軍賽只用6人 鄭慧芸坦言調度太保守

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
李恩芯冠軍戰攻下文化最高的24分。記者曾原信／攝影
李恩芯冠軍戰攻下文化最高的24分。記者曾原信／攝影

去年奪下笑傲各隊的UBA第20冠，文化大學今天挑戰114學年富邦人壽UBA公開女一級金盃差了一步，雖和世新大學拚到延長賽，但加時5分鐘得分掛蛋，碩一的主力王玥媞賽後淚崩自責沒扛起重任，教練鄭慧芸也坦言調度上太保守。

文化今天只用了6名球員，主控李恩芯打滿45分鐘，碩一的王玥媞和鄭慧慈上場也都超過42分鐘。鄭慧芸坦言自己用人調度保守，「這樣的大場面也想多試幾個一年級，但大一的已經緊張度拉到滿格。調度上真的很可惜，沒讓12個人都有出賽機會，球賽已經結束了，今天沒有做到位，明天新的開始，準備下個賽季，繼續努力。」

今天13投王4中的王玥媞，紅著眼眶進入記者室，她哽咽說：「我沒有做到學姊該做的事情，我應該要扛起贏球的責任，可是我沒有做到。雖然我今天沒有表現很好，也謝謝球迷和教練團、場下的學妹一直給我鼓勵，讓我沒有洩氣。」她也點名今天攻下24分的李恩芯，讚學妹已經可以承擔重任，「雖然有7個大一，其實也進步很多，明年她們還是可以進小巨蛋，繼續保持，繼續前進。」

李恩芯第四節連進3記三分彈，讓文化從落後到領先，但延長賽全隊熄火，自己也被賞火鍋，讓她遺憾說：「球隊需要我的時候，前面有跳出來，但最後OT卻沒有扛起得分這個責任。我很對不起玥媞姐，沒有和她拿最後的冠軍。」

鄭慧芸認為球員今天求勝心切，壓力太大、緊張過頭下放不開身手，「希望她們不用自責，今年有7個大一，這些學姊帶的很辛苦，做了很多努力和犧牲，已經學著讓團隊力量更強大，在學生生涯這階段已經做得很棒的事情。」

文化大學 世新大學 籃球

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