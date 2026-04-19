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BCL／1分險勝蒙古軍團 國王主場奪連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
簡祐哲搶下關鍵籃板。圖／國王提供
簡祐哲搶下關鍵籃板。圖／國王提供

新北國王今天迎接亞洲籃球冠軍聯賽（BCL）東亞區資格賽「背靠背」賽程，主場迎戰成吉思汗野馬的國王雖浪費兩位數領先，所幸最後靠洋將杰倫關鍵的兩罰中一，加上簡祐哲關鍵的防守籃板，驚險以80：79守護主場，迎接小組賽第2勝。

首節國王延續昨天好手感，呂政儒、蘇士軒、杰倫及傑登輪番在三分線開火，加上杰倫單節送出5次助攻穿針引線，帶領團隊在首節打完取得10分領先。次節野馬展開反撲，把握國王單節8失誤追平比分，不過國王半場前靠著傑登與「男模」呂政儒接連轟進3記關鍵三分球再度拉開分差，半場打完握有48：41優勢先。

國王在第三節結束再次取得兩位數領先，決勝節卻被野馬開局一波13：2縮小差距，讀秒階段更扳平比分，不過杰倫關鍵時刻站上罰球線，兩罰中一後野馬最後一擊未果，簡祐哲抓下關鍵籃板，讓國王驚險以80：79收下勝利。

國王總教練「小胖」洪志善對球員的防守表現給予高度評價，他說：「我認為球員今天在防守端的執行是近期以來表現最好的一場，將野馬Miller的得分限制在7分，有效切斷這個進攻點後，帶動了整個團隊的防守節奏，但在於領先的時候要如何去把心態維持在那邊，這是我們最大的需要去檢討。」

傑登也提到，防守是今天贏球關鍵，「很高興今天球隊打出防守積極度，我們百分之百執行教練團的比賽計畫，這就是今晚贏球的關鍵，從外線到防守帶動進攻轉換，我們成功將能量延續整場比賽。」

新北 籃球 呂政儒

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