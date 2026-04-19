UBA／182公分打控球！游沁樺成世新教練的MVP

預賽排名第五，六強複賽更是以第四名「吊車尾」進入114學年UBA公開女一級四強決賽，世新大學卻連兩場上演「下剋上」戲碼，今天冠軍戰克服上半場兩位數落後，延長賽66：61力退衛冕軍文化大學，迎接7年內的第6座冠軍，教練林紀妏也特別點名游沁樺，感謝她無私又謙虛的付出。

和108到112學年完成5連霸不同，世新去年主力、教練團出走下陣容重組，林紀妏臨危受命接下兵符，雖延續晉級4強紀錄但連霸失利；「鐵三角」游沁樺、邱詠鈴和蔡佑蓮今年攜手再戰，加上外籍生圖塔妮及新生加入，讓世新再打出競爭力，今天更克服第二節僅拿8分劣勢，粉碎文化連霸夢。

世新今天得分點平均，圖塔妮、邱詠鈴、葉欣宜各拿13分，蔡佑蓮12分、15籃板、7助攻，不過林紀妏特別點名的是只拿4分的游沁樺。分數雖是先發球員最少，但游沁樺出賽44分鐘是全隊最高，還有17籃板、7助攻和2阻攻的全能數據。

「最感動是沁樺是非常不居功的人，非常謙虛。」林紀妏提到，她請182公分的游沁樺控球，除了要組織球隊，今天她把體力放在防守，到處補位，從去年重返小巨蛋到今天的冠軍到手，沒有她不可能完成。

林紀妏心中的MVP也頒給游沁樺，她解釋說：「進攻、策應、攻守兩端，我非常感謝她。當然一個球隊不是只有一個人重要，但她是一個這麼努力的孩子，每次採訪都把功勞歸功給球員，而且那麼高可以當控球，有裡有外。」

從金甌女中時期就擔任過控球，游沁樺對組織並不陌生，不過對個人獎項她維持一貫謙虛，她露出虎牙笑說：「我對MVP還好，我會給小邱（邱詠鈴），第三節她真的很關鍵，追分時把這口氣帶上去。」

去年就有考慮提前投入WSBL選秀，游沁樺最終選擇UBA再戰一年，「想把學生生涯打滿，準備好，把能力調整到和職業對抗，才想上去。」大學最後一年有冠軍的最完結局，她笑說感覺有點不真實，和之前參與的世新冠軍感受也很不同，「五連霸是學姊帶領球隊打出來，今年自己是學姊，感覺很不一樣，自己又更成長一點，有能力帶領球隊。」

林紀妏透露，季初招募完所有成員，就一直以冠軍為目標，「因為相信所以去做，因為去做所以認真，感謝所有願意相信我的人，一起達到這目標。」