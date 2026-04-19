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UBA／延長賽退衛冕軍文化 世新驚奇奪隊史第6冠

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UBA／延長賽退衛冕軍文化 世新驚奇奪隊史第6冠

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
世新大學女籃在UBA延長賽擊敗文化大學封后。記者曾原信／攝影
世新大學女籃在UBA延長賽擊敗文化大學封后。記者曾原信／攝影

114學年富邦人壽UBA公開女一級冠軍戰，去年打下笑傲各校第20冠的文化大學世新大學一路激戰到延長賽，世新靠葉欣宜延長賽獨拿4分、全場13分，驚奇以66：61擊敗衛冕軍文化，笑迎隊史第6冠。

去年在小巨蛋迎接隊史第20冠的文化大學，幾年隊史第28度晉級冠軍戰，第一節取得17：14優勢，第二節更打出10：3猛攻，領先擴大到27：17；第二節陷入得分荒的世新直到1分半何采琪快攻才打進單節第二球，雖有米都愛巴高揚投進壓哨大號打板三分彈，半場打完世新仍以22：29落後。

第三節世新進攻回溫，林映樺先投進底角三分球，葉欣宜追加2記外線在內的9分，加上外籍生圖塔妮籃下打進，3分19秒邱詠鈴更飆進追平三分彈，兩隊41：41戰平。

游沁樺火鍋後邱詠鈴投進超前中距離，三節打完世新反帶著47：45領先進入決勝節。

世新第四節一度以51：45領先，但文化李恩芯個人連進3記三分彈帶動文化一波11：0反撲，讓文化取得56：51領先。邱詠鈴罰球為止血，圖塔妮籃下打進讓世新追到55：56，文化換王玥媞飆外線，世新有蔡佑蓮投進中距離，圖塔妮接到助攻打進追平球，雙分59：59再戰平。

1分16秒米都愛巴高揚快攻打進超前球，接續兩隊都沒分數進帳。最後9秒文化部署最後一擊，鄭慧慈最後7.7秒兩罰俱中，換世新暫停，但蔡佑蓮有機會的絕殺跳投失手，61：61進入延長賽。

葉欣宜延長賽外線率先破網，圖塔妮2罰1中追加保險分；文化久攻不下，讀秒階段葉欣宜2罰1中又搶下進攻籃板，最終世新就以66：61迎接封后彩帶。

文化大學連2季、隊史第28度晉級冠軍賽，和世新繼108、111學年度後，隊史第3度在冠軍賽遭遇，不過連3度都讓世新帶走后冠，也是世新108到112學年度完成5連霸後再嚐冠軍滋味，也是林紀妏執教的第一座冠軍。

米都愛巴高揚第二節投進驚奇的壓哨打板三分彈。記者曾原信／攝影
米都愛巴高揚第二節投進驚奇的壓哨打板三分彈。記者曾原信／攝影

文化大學 世新 UBA 籃球

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