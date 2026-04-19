UBA／澳洲家人來小巨蛋觀戰 飛尼克斯秀中文喊超開心

睽違11年重返公開男一級4強，台藝大「三劍客」飛尼克斯、王威翔和徐堂琪今天114學年富邦人壽UBA公開男一級季軍戰扛起球隊，助隊決勝節打出24：16反撲，以85：79擊敗虎尾科大，帶著勝利為賽季作結。

來自澳洲的外籍生飛尼克斯今天攻下全場最高30分外帶10籃板，首度「攻蛋」還有遠從澳洲來的家人在場見證，讓大三的他用中文喊「超開心」，直呼在小巨蛋出賽又有家人來加油，是「非常好的經驗」。

台藝大教練葛記豪表示，今天比賽一開始是像往常一年級去做輪替，但比賽的張力太高，第四節決勝關頭決定把責任交給大一就積極培養的「三劍客」，三人也不負所托，「很開心，把時間投資在他們身上，他們也在場上有所回饋。」

葛記豪還提到，今年可以看到球員調整能力進步許多，「前兩年如果輸一場球，可能要兩三場才能回升。昨天輸球，今天就止敗，止敗能力是一支強隊該有的東西。」

徐堂琪透露，最初對「鐵三角」稱號沒太大感受，曾去年暑假才發現教練不是開玩笑，要彼此扛下更多責任，三人間雖也有理念不合的時候，但透過不斷溝通培養默契，今年的勝利是賽季很好的收尾。

大一拿下新人王的王威翔也感性說：「從不是最好球員到現在慢慢被看見，感謝教練把關鍵球的能力放到我們身上。」

虎科相隔一年重返小巨蛋，大一雙槍之一的楊程恩卻掛病號，早上吊點滴仍趕不上回歸，不過教練盧譽誠認為球員經過季初的磨合走到現在，小巨蛋的遺憾會是球員成長的養分，明年再想辦法討回來，「今年兩敗，希望明年在小巨蛋是兩勝。季外會有很多規劃，希望幫助球員快速成長。」

UBA男一級季軍戰由臺藝大對上虎尾科大，雙方於禁區激烈對抗，第四節比數拉鋸，最終由臺藝以85：79勝虎尾科大。記者曾原信／攝影

台藝大王威翔（中）突破上籃。記者曾原信／攝影