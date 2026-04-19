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TPBL／主場退攻城獅奪連勝 夢想家提前晉級季後賽
福爾摩沙夢想家今天在台中洲際迷你蛋主場迎戰新竹御嵿攻城獅，夢想家讀秒階段把握對手失誤連拿4分，最終以92：86收下主場連勝，確定拿下季後賽門票。
上半場雙分互有往來，攻城獅首節在洋將馬力8分帶動下取得30：21領先，夢想家第二節在霍爾曼和高柏鎧聯手下縮小差距，半場打完追到45：53，第三節更打出22：14攻勢，三節打完67：67戰平。
決勝節比分拉鋸，夢想家靠攻城獅讀秒階段接連失誤，高柏鎧和張宗憲先後打進保險分，驚險以6分差收下主場勝利。
夢想家總教練簡浩提到，下半場提醒球員把防守做好，「這段時間本土球員都很辛苦，但他們上場就是全力去拚、把該做的細節做到位。」
攻下10分的夢想家「小跑車」林俊吉也提到，今天從一開始就感覺到場上的氣氛不太一樣，「教練在賽前會議就跟大家說，強度一定要拉起來，從防守做起。」
洋將霍爾曼今天攻下夢想家最高的31分、9 籃板，高柏鎧18分、9籃板，班提爾更以15分、10籃板、10助攻完成「大三元」，林俊吉10分、4籃板、3助攻；攻城獅以高國豪21分、7籃板最佳，盧冠軒15分、馬力14分。
《獅王背後的故事》
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