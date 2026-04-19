UBA／鐵三角聯手 台藝大逆轉虎科奪季軍寫11年最佳

103學年後重返UBA公開男一級4強的台藝大，今天在「鐵三角」王威翔、徐堂琪和外籍生飛尼克斯聯手發揮，第四節擺脫虎尾科大糾纏，以85：79收下勝利，帶走114學年富邦人壽UBA公開男一級季軍獎盃。

台藝大曾在100學年和102學年封王，但103學年後再沒嘗過4強滋味，暌違11年回到4強行列，台藝大昨天敗給尋求6連霸的衛冕軍政治大學，沒能挑戰隊史第3冠。

今天季軍戰碰前年打下隊史最佳季軍的虎科大，台藝大首節雖以22：21領先，不過虎科第二節有查傑發揮，加上郭俊言讀秒階段補籃得手，半場打完虎科反以45：42超前。

下半場比分仍拉鋸，虎科三節結束雖仍有63：61優勢，但第四節台藝大打出一波7：0開節攻勢，反以68：63超前比分。虎科雖有郭俊言和沈宥均接連打進，但台藝大外籍生飛尼克斯「3分打」後又飆關鍵外線，助台藝大領先擴大到76：69。

最後30秒虎科禁區大將郭俊言犯滿，飛尼克斯2罰1中後台藝大領先達到80：75，不過26秒查傑切入得手還造成徐堂琪犯滿，但他罰球沒把握，最後21秒飛尼克斯回敬2罰，查傑下一波進攻犯規後也五犯畢業，最終台藝大就以85：79完成年度最後一戰。

第四節打出24：16逆轉攻勢的台藝大，王威翔攻下11分、12助攻，徐堂琪14分、8籃板、6助攻，飛尼克斯30分、10籃板，三人也是台藝大唯三得分兩位數的球員。

相隔一年重返4強的虎科大，今天沒能追平隊史最佳成績，全隊以郭俊言26分、10籃板最佳，查傑19分。