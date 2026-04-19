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UBA／錢姐難得淚崩 哽咽感謝北市大球員陪伴

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
錢薇娟淚灑記者會。記者曾思儒／攝影
錢薇娟淚灑記者會。記者曾思儒／攝影

國內女籃指標人物「錢姐」錢薇娟，從選手到教練見過大風大浪，今天帶著子弟兵完成114學年富邦人壽UBA公開女一級最後一戰，賽後罕見淚崩，哽咽感謝球員的努力付出。

「當學生運動的教練滿辛苦，學生來來去去，說實在這幾年收的學生條件真的不是太好，但我們就是一步一步陪伴她們成長，再看她們畢業。」55歲的錢薇娟平復情緒後慢慢說道，「記得貞貞（李貞儀）剛來的時候，她只會投籃，什麼都不會，但她現在是三對三的國手，明天早上7點就要出發去比賽；跑車（尹湘雲）這麼小的條件，但謝謝她7年後把我們再帶進小巨蛋，所以我真得很以她們為榮。」

錢薇娟的感性發言讓一同出席記者會的隊長尹湘雲和李貞儀都紅了眼眶，錢薇娟接續說：「雖然我可能在場上還是在生氣，實際上我對她們是很感恩，謝謝她們。雖然是我陪著她們成長，相對的她們也陪著我，謝謝。」

北市大暌違7年重返公開女一級4強，錢薇娟坦言對幾乎沒小巨蛋經驗的球員「滿硬的」，這兩場也是整個賽季打最差的兩戰，不過相信是很好經驗，下個賽季在李貞儀帶領下，相信不會再如此生澀。

今年結束學生籃球最終戰的尹湘雲，賽後戴上象徵畢業的學士帽時忍不住落淚，她笑說：「打進來（小巨蛋）很開心很興奮，這12年來第一次進四強、小巨蛋，很值得流眼淚，終於。在球場沒有很圓滿，但學生生涯是很圓滿的結束。」尤其今天陽明高中時期的教練理台英到場，對尹湘雲又有格外意義，「要讓她看到我大學、研究所兩年的所學，展現給他看，高中畢業後不一樣的我，讓她看到長大的我。」

中信學院以77：57擊敗北市大，季軍成績寫下隊史最佳，教練許雅晴也感謝球員很快從昨天落敗的情緒中調整過來，「今天到最後一顆都沒放棄，很感動。」

北市大重返小巨蛋但連輸兩場，沒能帶回勝場。記者曾原信／攝影
北市大重返小巨蛋但連輸兩場，沒能帶回勝場。記者曾原信／攝影

錢薇娟 籃球 北市

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