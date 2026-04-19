UBA／製造北市大38失誤 中信學院20分差奪季軍

「得分后」邱群琋雖陷入犯規麻煩，首度打進UBA公開女一級4強的中信學院，今天靠壓迫防守造成北市大全場38次失誤，幾乎一路領先下以77：57收下勝利，帶回114學年富邦人壽UBA公開女一級季軍獎盃。

首度打進公開女一級4強的中信學院，只有開賽短暫落後，在製造北市大首節12次失誤下，出手30次幾乎是北市大11次的3倍，並在外籍生彼葳強打禁區拿下9分取得28：18領先。

中信學院第二節遇犯規麻煩，開節不到2分鐘就已團犯4次，6分53秒許婉昀又傷退，但來自金門的黃羽婷連打進兩球，包含底角幸運的擦板三分彈，讓中信學院仍握有37：26領先。5分04秒中信學院「得分后」邱群琋就領到第4犯，北市大把握連上罰球線機會回敬8：0攻勢，追近比分到34：37，不過中信學院靠林紜葶、呂佳諺和黃羽婷連飆外線，回敬9：0攻勢，半場打完仍握有46：34優勢。

北市大上半場就出現21次失誤，第三節失誤仍無法降低，讓中信學院開節連拿9分，領先擴大到55：34；北市大直到開節4分鐘徐郁婷投進外線才中斷跨節超過6分鐘的得分荒，三節打完仍以47：61落後。

黃羽婷第四節追加三分彈讓中信學院持續維持兩位數領先優勢，最終就在黃羽婷18分、彼葳19分發揮下以77：57打下季軍。

中信學院黃羽婷跳投出手。記者曾原信／攝影