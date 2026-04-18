UBA／國體明與73連勝政大爭冠 胡晉豪：沒有一隊是無法撼動

國立體大今天在UBA公開男一級4強賽，以16分差距擊敗虎尾科大，繼106學年度後再度闖進到冠軍賽，對於明天將與志在6連霸的衛冕軍政治大學爭奪冠軍，球隊中鋒胡晉豪強調，儘管政大是被外界看好的一方，但他也相信沒有一支球隊是無法撼動的。

曾在106學年度奪下校史首冠的國體，過去幾年在UBA吹起外籍生風潮的情況下，仍是堅守純本土應戰，並在今年重返4強行列，而今天面對虎科，更是靠著強硬的防守在後三節逆轉戰局，最終以16分差搶下冠軍賽門票。

談到球隊擊敗強敵虎科晉級到冠軍賽，總教練桑茂森強調，國體從本學年的第一場比賽開始到今天每一場都是挑戰，尤其近年UBA大環境提升不少，政大又是相當難以撼動的球隊，但他也相信球隊已經做好準備，「今天大家可能比較看好我們，但明天這個壓力球就要丟給對方，我也提醒球員，這是他們夢寐以求的舞台，一定要好好享受，國體是永遠不會放棄的。」

至於今天攻下6分、14籃板、2阻攻的胡晉豪也表示，「開季前我們就以政大為目標做系統訓練，桑哥給我們很多想法，包括如何應對，我跟隊友都認為球是圓的，壓力在政大，他們想拚連霸，我們則是要以挑戰者心態打出好表現。我們每個人如果都有貢獻，做好防守，沒有一支球隊沒辦法撼動。」