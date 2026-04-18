聽新聞
0:00 / 0:00

UBA／國體明與73連勝政大爭冠 胡晉豪：沒有一隊是無法撼動

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
114學年度大專籃球聯賽（UBA）四強賽， 國體大胡晉豪接獲隊友妙傳後灌籃得分。記者余承翰／攝影
114學年度大專籃球聯賽（UBA）四強賽， 國體大胡晉豪接獲隊友妙傳後灌籃得分。記者余承翰／攝影

國立體大今天在UBA公開男一級4強賽，以16分差距擊敗虎尾科大，繼106學年度後再度闖進到冠軍賽，對於明天將與志在6連霸的衛冕軍政治大學爭奪冠軍，球隊中鋒胡晉豪強調，儘管政大是被外界看好的一方，但他也相信沒有一支球隊是無法撼動的。

曾在106學年度奪下校史首冠的國體，過去幾年在UBA吹起外籍生風潮的情況下，仍是堅守純本土應戰，並在今年重返4強行列，而今天面對虎科，更是靠著強硬的防守在後三節逆轉戰局，最終以16分差搶下冠軍賽門票。

談到球隊擊敗強敵虎科晉級到冠軍賽，總教練桑茂森強調，國體從本學年的第一場比賽開始到今天每一場都是挑戰，尤其近年UBA大環境提升不少，政大又是相當難以撼動的球隊，但他也相信球隊已經做好準備，「今天大家可能比較看好我們，但明天這個壓力球就要丟給對方，我也提醒球員，這是他們夢寐以求的舞台，一定要好好享受，國體是永遠不會放棄的。」

至於今天攻下6分、14籃板、2阻攻的胡晉豪也表示，「開季前我們就以政大為目標做系統訓練，桑哥給我們很多想法，包括如何應對，我跟隊友都認為球是圓的，壓力在政大，他們想拚連霸，我們則是要以挑戰者心態打出好表現。我們每個人如果都有貢獻，做好防守，沒有一支球隊沒辦法撼動。」

政大 UBA 虎尾科大 籃球

延伸閱讀

UBA／海大男籃力克強敵 勇奪UBA一般男生組全國冠軍

冠軍老將終極合體！太陽致命弱點被抓到 勇士可掌握最強優勢

NBA／湖人傷兵陰影下首輪力拚火箭 主帥信心喊話強調備戰兩關鍵

MLB／吉田正尚代打敲出再見安 受制紅襪人才濟濟難穩定先發

相關新聞

UBA／政大第四節擺脫台藝大收跨季73連勝 挑戰6連霸差最後1勝

UBA公開男一級衛冕軍政治大學，今天在4強賽遭遇暌違12年再度闖進4強賽的台藝大，雙方在前三節雖然還一度拉鋸，但第四節政大突然發力，單節拉出24：9的攻勢擴大差距，最終以86：59收下跨季73連勝，距離6連霸僅差1勝。

UBA／國體明與73連勝政大爭冠 胡晉豪：沒有一隊是無法撼動

國立體大今天在UBA公開男一級4強賽，以16分差距擊敗虎尾科大，繼106學年度後再度闖進到冠軍賽，對於明天將與志在6連霸的衛冕軍政治大學爭奪冠軍，球隊中鋒胡晉豪強調，儘管政大是被外界看好的一方，但他也相信沒有一支球隊是無法撼動的。

UBA／國體擊退虎科暌違8季重返決賽 明與政大爭王座

UBA公開男一級最後一張冠軍賽門票，今天晚間由國立體大與虎尾科大競爭，國體在首節打完一度落後的情況下，後三節卻靠著防守讓虎科進攻受阻，最終以80：64擊敗虎科，繼106學年度後再度闖進到決賽，並將與衛冕軍政大爭奪王座。

UBA／文化晉級明與世新爭后冠 北市大輸球錢姐仍以球員為傲

UBA公開女一級首張冠軍賽門票由世新大學率先奪下後，衛冕軍文化大學也在與北市大之戰，靠著王玥媞、鄭慧慈攜手攻下31分，最終以76：52輕鬆取勝，距離2連霸差最後一勝。

TPBL／雲豹不敵特攻戰績遭夢想家追平 奪季後賽門票再等等

距離季後賽門票僅差最後1勝的桃園台啤永豐雲豹，今天作客新北中信特攻主場，儘管主控高錦瑋猛轟26分外帶8籃板、5助攻，但特攻在阿巴西、內馬、飛克得分皆在20分以上領軍下，最終以107：93擊敗雲豹，也讓雲豹戰績遭到夢想家追平。

PLG／勇士古德溫、莫巴耶均20分以上表現 助陣林志傑台南最後演出贏球

台灣職籃P聯盟今日激戰，台南獵鷹主場以53：52領先富邦勇士。最終，勇士靠著古德溫21分及莫巴耶20分的火力，取得三連勝，拉近季賽排名差距。林志傑在台南最後演出，貢獻7分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。