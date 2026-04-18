UBA／國體擊退虎科暌違8季重返決賽 明與政大爭王座

UBA公開男一級最後一張冠軍賽門票，今天晚間由國立體大與虎尾科大競爭，國體在首節打完一度落後的情況下，後三節卻靠著防守讓虎科進攻受阻，最終以80：64擊敗虎科，繼106學年度後再度闖進到決賽，並將與衛冕軍政大爭奪王座。

曾在103、106年度兩度打進到UBA公開男一級決賽的國體大，近年在UBA外籍生席捲下，依舊維持純本土陣容應戰，並在今年重返4強行列，今天4強賽他們也遭遇同樣以純本土陣容應戰的虎科，兩隊也上演一場拉鋸戰。

首節虎科靠著多點開花的攻勢還一度保有2分領先，不過國體接下來幾節在防守端持續加壓，讓虎科在接下來兩節分別僅拿下16分與12分，國體也順利反超前比數，前三節打完反取得9分領先。

第四節初虎尾科大開節一度展開反撲，但國體大隨即重新調整，再將領先差距擴大到15分，最終國體也以16分差距擊敗虎科，暌違8個學年再度重返冠軍賽，明天將與挑戰6連霸的政大一決雌雄。