UBA／文化晉級明與世新爭后冠 北市大輸球錢姐仍以球員為傲

UBA公開女一級首張冠軍賽門票由世新大學率先奪下後，衛冕軍文化大學也在與北市大之戰，靠著王玥媞、鄭慧慈攜手攻下31分，最終以76：52輕鬆取勝，距離2連霸差最後一勝。

文化去年奪下相隔6年的UBA公開女一級冠軍，今年更在預賽到複賽拉出14勝1敗的佳績，再度前進小巨蛋，並在今天遭遇暌違多年再度重返4強賽的北市大，不過文化在保有身材優勢下，從開賽就拉開領先差距，最終也以24分差取勝，明天將與世新爭奪冠軍。

儘管賽前就被看好能輕鬆取勝，最終也順利拿下勝利，文化大學教練鄭慧芸表示，球隊為這場比賽已經準備多時，球員也確實都有打出出色表現，這都是每日訓練堆積的成果，「很高興學姊的好發揮，讓隊上七位大一新生有機會出賽，學姊掌控了球賽節奏，並穩定的展現教練要求的細節。」

而北市大雖然未能贏球，但教練錢薇娟表示，球隊今年能重返小巨蛋已經是一件令人開心的事情，尤其是尹湘雲在學校已經待了6年，卻是首度進入小巨蛋，「昨天練習時，球員甚至緊張到忘記動作。不只球員對空間感陌生，連教練對這裡的節奏都有點生疏。」

錢薇娟也強調，今年北市大共有7名球員身高不滿160公分，但卻展現傲人的鬥志，這也讓她以球員表現為傲，「我最感動的是球員完全沒有表現出害怕。我常跟她們開玩笑『既然這麼矮都選擇打籃球了，就沒什麼好顧慮的，不然去打撞球就好了。』」