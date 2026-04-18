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TPBL／雲豹不敵特攻戰績遭夢想家追平 奪季後賽門票再等等

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
特攻擊敗雲豹後，保住直接晉級季後賽的希望。圖／TPBL提供
特攻擊敗雲豹後，保住直接晉級季後賽的希望。圖／TPBL提供

距離季後賽門票僅差最後1勝的桃園台啤永豐雲豹，今天作客新北中信特攻主場，儘管主控高錦瑋猛轟26分外帶8籃板、5助攻，但特攻在阿巴西、內馬、飛克得分皆在20分以上領軍下，最終以107：93擊敗雲豹，也讓雲豹戰績遭到夢想家追平。

本賽季一路在戰績榜上保持領先的雲豹，在下半季狀態卻出現下滑，加上夢想家在拉出一波9連勝後急起直追，而今天率先出賽的夢想家贏球後，也將與雲豹的勝差拉近到僅剩半場。

而雲豹今天作客特攻主場，只要能贏球就能搶先晉級季後賽，輸球就會遭到夢想家追平戰績（但靠著對戰優勢仍能保住龍頭位置），上半場雲豹高錦瑋、克羅馬就輪番開砲，兩人在上半場就合力攻下27分，但特攻阿巴西、內馬與飛克火力更加兇猛，三人在上半場都有15分進帳，帶領特攻以62：58領先。

易籃後，雲豹卻出現攻勢斷電的狀況，第三節僅拿下15分，讓特攻逐漸拉開差距，最終特攻更是以14分差取勝，也擋下雲豹在今天奪下季後賽門票的計畫。

特攻今天以飛克和內馬分別攻下23分、13籃板與23分、12籃板最佳，阿巴西則有22分，替補上陣的魏嘉豪、簡廷兆分別有11分和10分；至於雲豹則以高錦瑋26分、8籃板、5助攻最佳，克羅馬20分、8籃板、7助攻。

高錦瑋 雲豹 阿巴西 籃球 TPBL 新北中信特攻 夢想家

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