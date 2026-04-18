BCL／杰倫、傑登狂飆62分 國王退香港南華奪分組賽首勝

BCL東亞區資格賽新北國王今天在北市大天母校區體育館再戰香港南華，在杰倫、傑登攜手攻下62分領軍下，國王就以107：99擊敗香港南韓，收下分組賽首勝。

今年亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽共計有7支球隊分成兩組競賽，其中我國兩支代表球隊桃園璞園領航猿與新北國王一同被分在B組，分組前3名球隊將能晉級到6強賽，最終前兩名球隊將能晉級到亞洲區會內賽，但一國僅能有一隊晉級。

其中前兩戰都以大比分差輸球的國王，今天以地主身份在北市大天母體育館出戰香港南華，雙方前一次交手香港南華以21分差距取勝，不過今天國王也觸底反彈，不僅雙洋將杰倫、傑登表現搶眼，射手「男模」呂政儒與林書緯今天也輪番開砲，幫助國王在上半場就取得8分領先。

下半場香港南華雖然試圖反撲，但傑登與杰倫在關鍵時刻再度展現殺手本色，多次澆熄香港南華反撲氣燄，最終國王就以8分差距取勝，收下分組賽首勝。