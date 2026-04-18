PLG／勇士古德溫、莫巴耶均20分以上表現 助陣林志傑台南最後演出贏球

台灣職籃P聯盟賽事，於今天在台南成功大學獵鷹主場，進行與富邦勇士交手，攸關兩隊季賽排名第二之爭，特別勇士在林志傑引退賽贏得二連勝之後，賽前落後獵鷹只剩2場勝差，今天兩隊正面對決，戰況尤為激烈，上半場獵鷹靠著王律翔剩48秒時投進關鍵三分球，以53：52領先富邦勇士，但第三節勇士反攻，甚至一度拉出領先17分的攻勢，最終獵鷹第四節反攻無力，富邦勇士以100：94拉出本季最長3連勝，達兩位數10勝， 確定取得季後賽資格，落後排名第二獵鷹僅剩一場勝差。

此役，富邦勇士「野獸」林志傑歷經上周引退賽之後，於客場出征，這也是也在他季賽台南最後出賽，吸引不少台南當地球迷，他全場攻下7分2籃板4助攻以及1次阻攻；洋將古德溫則火力全開， 全場有25分進帳，莫巴耶也有20分進帳。

富邦勇士許晉哲教練，賽後表示有針對獵鷹洋將進行研究與防守，希望打好最好例行賽最後比賽，對季後賽有幫助。林志傑則是帶著笑容強調，就是執行好教練的戰術，「勝利就是最大鼓勵」，希望一路勝利打到最後冠軍。而他也謝謝台南球迷的熱情。

台鋼獵鷹主要靠替補洋將翟蒙21分12籃板表現最為出色。

獵鷹柯納教頭，賽後則說明，我並不滿意今天的結果，也不滿意球員的表現，失去比賽專注，但我們會繼績朝著明天的比賽而努力。

富邦勇士莫巴耶攻下20分。 PLG提供