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UBA／政大第四節擺脫台藝大收跨季73連勝 挑戰6連霸差最後1勝

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
114學年度大專籃球聯賽（UBA）四強賽，政治大學宋昕澔（左）突破防守上籃得分。記者余承翰／攝影
114學年度大專籃球聯賽（UBA）四強賽，政治大學宋昕澔（左）突破防守上籃得分。記者余承翰／攝影

UBA公開男一級衛冕軍政治大學，今天在4強賽遭遇暌違12年再度闖進4強賽的台藝大，雙方在前三節雖然還一度拉鋸，但第四節政大突然發力，單節拉出24：9的攻勢擴大差距，最終以86：59收下跨季73連勝，距離6連霸僅差1勝。

跨季拉出72連勝的政大，今年將挑戰公開男一級史上第二度的6連霸，前一次已經是台北體院（北市大前身）曾寫下12連霸，至於台藝大則是在100、102學年度兩度奪冠後，相隔12年再度重返4強舞台，並且是首度在小巨蛋出賽。

儘管賽前政大被認為在整體戰力上占有優勢，但前三節台藝大仍是展現韌性與政大拉鋸，甚至第二節台藝大單節得分還超過政大，但下半場政大在防守端持續對台藝大加壓，尤其第四節僅讓台藝大拿下4分，最終政大就以27分差距收下跨季73連勝。

對於前三節與台藝大一度纏鬥，政大總教練陳子威表示，台藝大從去年盃賽開始就展現競爭力，本學年表現也很有水準，今天上半場更是帶給球隊很大的挑戰，尤其他與台藝大教練葛記豪去年世大運還曾有合作過，雙方對於彼此球員都相當熟悉，「今天算是見招拆招，我們也是有打出應有的內容，尤其是第二梯隊在恩宇帶領下給球隊很大能量，他們過去在隊內練習時，也曾打敗過第一梯隊。」

政大隊長宋昕澔今天拿下9分、4助攻，本學年後將挑戰更高舞台的他，在談到大學生涯將僅剩下最後一場賽事時說：「我覺得是用享受的心情吧，因為畢竟高中到現在，我打了這麼多小巨蛋的比賽，我覺得在這個當下也不用緊張。就是去享受這個氛圍、享受這個觀眾的歡呼聲，然後享受我們在場上對抗的那個氣氛。」

葛記豪 陳子威 台北 籃球

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