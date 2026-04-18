PLG／致敬「野獸」林志傑 台鋼獵鷹贈「Beast in Tainan」海報

即將於本季結束職業籃球生涯「野獸」 林志傑，歷經上周在台北小巨蛋富邦勇士主場兩場滿場引退賽之後。於今天P聯盟賽事，隨隊作客台南台鋼獵鷹隊主場，獵鷹盡地主之誼，不僅出場特別介紹林志傑，也由隊長郭少傑代表致贈林志傑【Beast in Tainan – 拼出我們的黃金世代】裱框海報一張，表達對他的致敬之意。

有不少台南球迷前來台南成功大學球場，要一睹「野獸」林志傑的風采；林志傑雖未排入先發，但於第一節剩下6分08秒，富邦勇士教頭許晉哲安排林志傑上場，受到現場觀眾熱烈歡呼。

林志傑在首節剩2分01秒不負球迷期待，投進三分球，緊接著剩1分28秒，罰進兩球攻下2分，首節得5分；第二節林志傑在剩3分鐘左右再上場，有一次助攻表現但未再得分。上半場獵鷹靠著王律翔剩48秒時投進關鍵三分球，以53：52領先富邦勇士。