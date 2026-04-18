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TPBL／讓戰神後三節只拿39分 夢想家大勝33分差1勝晉級季後賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
夢想家隊大勝戰神隊，僅差一勝就能晉級季後賽。圖／TPBL提供
夢想家隊大勝戰神隊，僅差一勝就能晉級季後賽。圖／TPBL提供

福爾摩沙夢想家隊今天在主場迎戰已無緣季後賽的台北台新戰神隊，在團隊4人得分上雙，其中蔣淯安貢獻15分、6助攻領軍下，最終夢想家就以99：66輕取戰神，收下近12場比賽以來的第11勝。

夢想家在過去11場比賽收下10勝後，今天賽前與雲豹隊僅有1場勝差，仍有機會在季末搶下龍頭寶座，且距離22勝晉級季後賽門檻也僅差最後2勝，反觀已經無緣季後賽的戰神，季末洋將陣容遭遇傷病纏身，今天也僅剩下恩多一人應戰。

在雙方洋將戰力有所落差下，戰神今天本土主力也多人缺陣，包括主控丁聖儒、雷蒙恩都未出賽，不過今天拉上先發的小將謝銘駿，在首節就有7分進帳，加上洋將恩單節有9分、7籃板演出，首節戰神就以27：24領先。

但接下來三節，近況極佳的夢想家也隨即作出調整，讓戰神在後三節賽事得分都在16分以下，其中第四節更僅有9分進帳，反觀夢想家在二、三節團隊火力全開，蔣淯安、高柏鎧和霍爾曼都有雙位數得分表現，幫助夢想家連續兩節都拿下31分，反倒取得20分以上的領先優勢，最終更是以33分差距拿下賽季第21勝，僅差一勝就能取得季後賽門票。

夢想家今天以替補上陣的霍爾曼拿下19分最佳，主控蔣淯安則有15分、6助攻，班提爾17分、8籃板，效力中華男籃期間受傷的馬建豪也在今天傷癒歸隊，替補出賽14分鐘拿下4分；至於戰神則以恩多16分最佳，謝銘駿14分、4助攻。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ，

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