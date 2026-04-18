UBA／台科大男籃勇奪二級冠軍 明年重返一級

台灣科技大學男籃隊於17日晚間，在大專籃球運動聯賽（UBA）男二級冠亞軍戰中，以70比62擊敗台北市立大學，順利奪冠，明年重返男一級，目標進入前8強。

台科大男籃隊最佳成績是104學年度在男一級賽事中拿下季軍，但後續狀況起伏，於110學年度開始，被降到二級打拚。

校方今天發布新聞稿指出，昨天晚間在台北小巨蛋舉辦的男二級冠亞軍戰中，台科大男籃隊以穩健攻守與團隊合作，開局便掌握節奏，在攻防兩端皆有亮眼表現，展現出成熟的比賽掌控能力，為整季努力劃下完美句點。

台科大男籃教練李永祥表示，這座冠軍意義非凡，是球隊自民國99年由一般組升級至公開組後，首次摘下冠軍榮耀，具有指標性意義。

李永祥表示，小巨蛋的比賽環境對選手而言充滿干擾，但球員能在高壓氛圍下穩住節奏，顯示團隊長期累積的默契與心理素質。「贏球從來不是某一個人的功勞，而是整個團隊共同完成的成果。」

擔任隊長的企管系4年級學生杜帛鴻，形容自己的帶隊風格較為「自然」，團隊內部彼此尊重、平等相處，沒有傳統的學長學弟制度，讓每位球員都能自在發揮。球隊始終以「平常心」面對每一場比賽，專注於做好準備，勝利自然水到渠成。

不同於部分擁有完整訓練資源的體育專業院校，台科大男籃隊員為一般科系學生，兼顧課業和訓練的壓力更大，球隊多半只能利用清晨6點至8點，或晚間8點之後練習。

李永祥長期強調「學業優先」理念，希望球員在精進球技的同時，也能培養專業能力，為未來職涯奠定多元發展基礎。

面對即將重返競爭更為激烈的男一級賽場，李永祥坦言，球隊將以穩健為優先目標，初步設定進入8強。他期許球員持續維持紀律與團隊精神，在學業與球場之間取得平衡，為台科大男籃開創更長遠的發展。