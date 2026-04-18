UBA／邱詠鈴打到吐逆轉中信 世新明天爭冠要呈現籃球最美的樣子

兩年前一同代表世新女籃完成UBA公開女一級5連霸，世新邱詠鈴、游沁樺、蔡佑蓮與中信學院邱群琋，今天在4強賽卻各為其主，在四人都有亮眼表現下，最終世新靠著邱詠鈴、游沁樺、蔡佑蓮攜手攻下56分，於下半場逆轉中信，相隔一年重返冠軍賽，世新教練林紀妏也表示，希望球員在明天的冠軍賽中，能夠呈現出籃球最美的樣子。

世新女籃在前年完成5連霸後，在教練何政鋒轉往中信學院執教後，面臨戰力重整的考驗，不過留在世新的邱詠鈴、游沁樺、蔡佑蓮等人，去年在球隊可用之兵有限的情況下，依舊幫助世新闖進小巨蛋4強賽，最終以第4名作收，中信學院則是在8強賽止步。

今年兩校都闖進4強賽並在今天狹路相逢，可說是在賽前就話題性十足，而上半場中信也在邱群琋攻下20分領軍下一度取得領先，但下半場世新由邱詠鈴帶動外線砲火逆轉戰局，最終在邱詠鈴、游沁樺、蔡佑蓮攜手攻下56分下，世新就以11分差距搶下冠軍賽門票，至於本學年曾拿下單場72分改寫紀錄的邱群琋，則有30分進帳。

對於在下半場成功逆轉戰局，世新教練林紀妏表示，球隊對於中信的全場包夾已經演練很久，儘管上半場遭遇亂流導致落後較多，但下半場在中信體力下滑的情況下，球員成功把握住進攻機會，靠著團隊戰力逆轉戰局。其中投進4記三分球拿下26分的邱詠鈴，賽後更一度因為太累而吐，不過她也表示身體並無大礙，要大家不用擔心。

不過教練林紀妏也表示，賽前球員介紹時邱詠鈴、蔡佑蓮就一度向她吐露緊張心情，但她也鼓勵球員不論最終輸贏，自己都會是她們最堅強的後盾，「球員都是非常勇敢的站上這個舞台展現自己，會緊張、害怕都是很正常的事情，但叫妳勇敢，並不是要妳不害怕，而是因為妳就算知道這是一件可怕的事情，但你仍是勇敢站在上面，為球隊拚搏每一分鐘。」談到明天冠軍賽，林紀妏也期待球員能夠呈現出籃球最美麗的樣子，不要留下遺憾。