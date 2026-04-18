UBA／世新下半場狂下三分雨逆轉中信學院 相隔一季再闖決賽

UBA公開一級四強賽今天在台北小巨蛋點燃戰火，其中女子組首場比賽就由世新大學出戰中信學院，儘管上半場中信學院在本學年曾單場拿下72分的邱群琋猛轟20分領軍下一度領先，但下半場世新三分砲火全開逆轉戰局，最終世新就以85：74逆轉勝出，相隔一季再度闖進決賽。

中信今年首度闖進台北小巨蛋4強賽，並碰上連續9年打進到4強賽的世新，兩隊在前三節也打出一場激烈的拉鋸戰，上半場中信邱群琋就火力全開拿下20分，其中包括投進3記三分球，搭配上陳妤薰拿下9分，帶領球隊取得7分領先。

不過易籃後世新打出一波4：0追近到3分差距，第三節剩下4分鐘時，世新邱詠鈴再命中一記三分球，追到僅剩1分差距，儘管中信彼葳隨即在籃下拿下2分，但倒數2分鐘，世新游沁樺投進三分球，逆轉戰局後，邱詠鈴又補上一記三分球，將領先優勢擴大到5分，三節打完世新也以62：58領先。

第四節世新延續火燙手感，葉欣宜、圖塔妮（Sienna Tutani）再補上兩記三分球，幫助世新取得11分領先，儘管中信邱群琋跳出連續得分，但在防守端卻無法擋下世新的三分球砲火，最終世新就以11分差距擊敗中信，相隔一季再度闖進冠軍賽，近7個賽季6度打進決賽。

世新今天以邱詠鈴拿下26分最佳，游沁樺則有14分、11籃板、7助攻、7抄截，蔡佑蓮則是16分、14籃板、12失誤寫下「另類大三元」；中信學院則以邱群琋30分最佳。

114學年度大專籃球聯賽（UBA）四強賽，世新大學邱詠鈴（右）得到全隊最高的26分，幫助球隊上演逆轉勝。記者余承翰／攝影 余承翰

114學年度大專籃球聯賽（UBA）四強賽，世新大學85：74逆轉勝中信學院，率先搶下冠軍戰門票，賽後總教練林紀妏（左二）擁抱球員。記者余承翰／攝影 余承翰

114學年度大專籃球聯賽（UBA）四強賽，世新大學邱詠鈴（左二）得到全隊最高的26分，幫助球隊上演逆轉勝。記者余承翰／攝影 余承翰

114學年度大專籃球聯賽（UBA）四強賽，世新大學游沁樺（左）利用隊友掩護在籃下得分。記者余承翰／攝影 余承翰

114學年度大專籃球聯賽（UBA）四強賽，世新大學蔡佑蓮（中）在中距離跳投得分。記者余承翰／攝影 余承翰

114學年度大專籃球聯賽（UBA）四強賽，世新大學邱詠鈴（左）切入突破防守。記者余承翰／攝影 余承翰

114學年度大專籃球聯賽（UBA）四強賽，世新大學游沁樺（中）在籃下得分。記者余承翰／攝影 余承翰

114學年度大專籃球聯賽（UBA）四強賽，世新大學邱詠鈴（左）閃過封阻跳投得分。記者余承翰／攝影 余承翰

114學年度大專籃球聯賽（UBA）四強賽，世新大學邱詠鈴（中）跳投得分。記者余承翰／攝影 余承翰

114學年度大專籃球聯賽（UBA）四強賽，世新大學蔡佑蓮（右）頻頻遭到中信學院球員壓迫防守發生失誤。記者余承翰／攝影 余承翰