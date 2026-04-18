快訊

真的動了？油輪船隊自波斯灣出發穿越荷莫茲 多艘準備跟進

油價連三凍！下周95汽油仍維持每公升33.9元

家暴還性侵老婆！Jisoo大嫂血淚控訴遭丈夫殘忍凌辱

聽新聞
0:00 / 0:00

UBA／世新下半場狂下三分雨逆轉中信學院 相隔一季再闖決賽

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
114學年度大專籃球聯賽（UBA）四強賽，世新大學85：74逆轉勝中信學院，率先搶下冠軍戰門票。記者余承翰／攝影 余承翰
114學年度大專籃球聯賽（UBA）四強賽，世新大學85：74逆轉勝中信學院，率先搶下冠軍戰門票。記者余承翰／攝影 余承翰

UBA公開一級四強賽今天在台北小巨蛋點燃戰火，其中女子組首場比賽就由世新大學出戰中信學院，儘管上半場中信學院在本學年曾單場拿下72分的邱群琋猛轟20分領軍下一度領先，但下半場世新三分砲火全開逆轉戰局，最終世新就以85：74逆轉勝出，相隔一季再度闖進決賽。

中信今年首度闖進台北小巨蛋4強賽，並碰上連續9年打進到4強賽的世新，兩隊在前三節也打出一場激烈的拉鋸戰，上半場中信邱群琋就火力全開拿下20分，其中包括投進3記三分球，搭配上陳妤薰拿下9分，帶領球隊取得7分領先。

不過易籃後世新打出一波4：0追近到3分差距，第三節剩下4分鐘時，世新邱詠鈴再命中一記三分球，追到僅剩1分差距，儘管中信彼葳隨即在籃下拿下2分，但倒數2分鐘，世新游沁樺投進三分球，逆轉戰局後，邱詠鈴又補上一記三分球，將領先優勢擴大到5分，三節打完世新也以62：58領先。

第四節世新延續火燙手感，葉欣宜、圖塔妮（Sienna Tutani）再補上兩記三分球，幫助世新取得11分領先，儘管中信邱群琋跳出連續得分，但在防守端卻無法擋下世新的三分球砲火，最終世新就以11分差距擊敗中信，相隔一季再度闖進冠軍賽，近7個賽季6度打進決賽。

世新今天以邱詠鈴拿下26分最佳，游沁樺則有14分、11籃板、7助攻、7抄截，蔡佑蓮則是16分、14籃板、12失誤寫下「另類大三元」；中信學院則以邱群琋30分最佳。

114學年度大專<a href='/search/tagging/2/籃球' rel='籃球' data-rel='/2/221189' class='tag'><strong>籃球</strong></a>聯賽（UBA）四強賽，世新大學邱詠鈴（右）得到全隊最高的26分，幫助球隊上演逆轉勝。記者余承翰／攝影 余承翰
114學年度大專籃球聯賽（UBA）四強賽，世新大學邱詠鈴（右）得到全隊最高的26分，幫助球隊上演逆轉勝。記者余承翰／攝影 余承翰

114學年度大專籃球聯賽（UBA）四強賽，世新大學85：74逆轉勝中信學院，率先搶下冠軍戰門票，賽後總教練林紀妏（左二）擁抱球員。記者余承翰／攝影 余承翰
114學年度大專籃球聯賽（UBA）四強賽，世新大學85：74逆轉勝中信學院，率先搶下冠軍戰門票，賽後總教練林紀妏（左二）擁抱球員。記者余承翰／攝影 余承翰

114學年度大專籃球聯賽（UBA）四強賽，世新大學邱詠鈴（左二）得到全隊最高的26分，幫助球隊上演逆轉勝。記者余承翰／攝影 余承翰
114學年度大專籃球聯賽（UBA）四強賽，世新大學邱詠鈴（左二）得到全隊最高的26分，幫助球隊上演逆轉勝。記者余承翰／攝影 余承翰

114學年度大專籃球聯賽（UBA）四強賽，世新大學游沁樺（左）利用隊友掩護在籃下得分。記者余承翰／攝影 余承翰
114學年度大專籃球聯賽（UBA）四強賽，世新大學游沁樺（左）利用隊友掩護在籃下得分。記者余承翰／攝影 余承翰

114學年度大專籃球聯賽（UBA）四強賽，世新大學蔡佑蓮（中）在中距離跳投得分。記者余承翰／攝影 余承翰
114學年度大專籃球聯賽（UBA）四強賽，世新大學蔡佑蓮（中）在中距離跳投得分。記者余承翰／攝影 余承翰

114學年度大專籃球聯賽（UBA）四強賽，世新大學邱詠鈴（左）切入突破防守。記者余承翰／攝影 余承翰
114學年度大專籃球聯賽（UBA）四強賽，世新大學邱詠鈴（左）切入突破防守。記者余承翰／攝影 余承翰

114學年度大專籃球聯賽（UBA）四強賽，世新大學游沁樺（中）在籃下得分。記者余承翰／攝影 余承翰
114學年度大專籃球聯賽（UBA）四強賽，世新大學游沁樺（中）在籃下得分。記者余承翰／攝影 余承翰

114學年度大專籃球聯賽（UBA）四強賽，世新大學邱詠鈴（左）閃過封阻跳投得分。記者余承翰／攝影 余承翰
114學年度大專籃球聯賽（UBA）四強賽，世新大學邱詠鈴（左）閃過封阻跳投得分。記者余承翰／攝影 余承翰

114學年度大專籃球聯賽（UBA）四強賽，世新大學邱詠鈴（中）跳投得分。記者余承翰／攝影 余承翰
114學年度大專籃球聯賽（UBA）四強賽，世新大學邱詠鈴（中）跳投得分。記者余承翰／攝影 余承翰

114學年度大專籃球聯賽（UBA）四強賽，世新大學蔡佑蓮（右）頻頻遭到中信學院球員壓迫防守發生失誤。記者余承翰／攝影 余承翰
114學年度大專籃球聯賽（UBA）四強賽，世新大學蔡佑蓮（右）頻頻遭到中信學院球員壓迫防守發生失誤。記者余承翰／攝影 余承翰

114學年度大專籃球聯賽（UBA）四強賽，世新大學邱詠鈴（中）得到全隊最高的26分，她在投進三分球後比出慶祝手勢。記者余承翰／攝影 余承翰
114學年度大專籃球聯賽（UBA）四強賽，世新大學邱詠鈴（中）得到全隊最高的26分，她在投進三分球後比出慶祝手勢。記者余承翰／攝影 余承翰

台北 世新 中信 籃球

延伸閱讀

NBA／小鮑爾將功贖罪延長賽準絕殺上籃 黃蜂附加賽淘汰熱火

NBA／勇士慘遭淘汰！太陽首輪戰雷霆 格林、布克互放垃圾話遭驅逐

UBA／中信學院女籃挺進四強 產學協力助球員小巨蛋逐夢

NBA／柯瑞35分、霍福特連飆4外線 勇士逆轉快艇附加賽續命

相關新聞

UBA／世新逆轉勝中信 率先闖進冠軍戰

114學年度大專籃球聯賽（UBA）女子組四強賽第一場賽事，世新大學克服上半場7分落後， 在邱詠鈴得到全隊最高的26分帶動下，終場以85：74逆轉勝中信學院，率先搶下冠軍戰門票。中信學院雖然有邱群琋得到全場最高的30分，無奈下半場氣力放盡，最終遭到逆轉。

UBA／世新下半場狂下三分雨逆轉中信學院 相隔一季再闖決賽

UBA公開一級四強賽今天在台北小巨蛋點燃戰火，其中女子組首場比賽就由世新大學出戰中信學院，儘管上半場中信學院在本學年曾單場拿下72分的邱群琋猛轟20分領軍下一度領先，但下半場世新三分砲火全開逆轉戰局，最終世新就以85：74逆轉勝出，相隔一季再度闖進決賽。

UBA／海大男籃力克強敵 勇奪UBA一般男生組全國冠軍

國立台灣海洋大學男子籃球隊今天在台北小巨蛋大專籃球運動聯賽（UBA）一般男生組全國總決賽，擊敗中信金融管理學院拿下冠軍，這是海大男籃繼2022年首度奪冠後，時隔四年再度獲全國第一。

UBA／中信學院女籃挺進四強 產學協力助球員小巨蛋逐夢

114學年度富邦人壽大專籃球聯賽（UBA）決賽即將於本周末在台北小巨蛋點燃戰火，今年勇闖公開女一級四強中信金融管理學院，昨天特別舉辦「UBA運動好人才、企業贊起來」感恩茶會，並透過球衣致贈與簽名儀式，共同揭開本季產學合作發展的元年，也為即將征戰四強賽的學生球員們加油打氣。

TPBL／持續深耕在地 雲豹「2026豹小子夏令營」7月登場

桃園台啤永豐雲豹自創隊以來，始終秉持回饋桃園、深耕在地的理念，持續推廣基層籃球發展，今年休賽季7月期間將舉辦深受大小朋友喜愛的「2026豹小子夏令營」，並於20日上午10點正式開放報名，今年營隊全面升級，學員們將換上全新設計、風格更活潑可愛的專屬球衣，並由雲豹球員親自擔任教練，陪伴小小豹迷度過充實又難忘的暑期籃球時光。

BCL／香港南華少了基拔 領航猿19分差大勝收分組賽3連勝

BCL東亞區資格賽拿下分組賽2連勝的桃園璞園領航猿，今天在分組賽第3戰於主場北市大天母體育館再戰香港南華，在團隊多點開花攻勢下，最終以99：80擊敗香港南華，拉出3連勝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。