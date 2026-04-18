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UBA／世新下半場狂下三分雨逆轉中信學院 相隔一季再闖決賽
UBA公開一級四強賽今天在台北小巨蛋點燃戰火，其中女子組首場比賽就由世新大學出戰中信學院，儘管上半場中信學院在本學年曾單場拿下72分的邱群琋猛轟20分領軍下一度領先，但下半場世新三分砲火全開逆轉戰局，最終世新就以85：74逆轉勝出，相隔一季再度闖進決賽。
中信今年首度闖進台北小巨蛋4強賽，並碰上連續9年打進到4強賽的世新，兩隊在前三節也打出一場激烈的拉鋸戰，上半場中信邱群琋就火力全開拿下20分，其中包括投進3記三分球，搭配上陳妤薰拿下9分，帶領球隊取得7分領先。
不過易籃後世新打出一波4：0追近到3分差距，第三節剩下4分鐘時，世新邱詠鈴再命中一記三分球，追到僅剩1分差距，儘管中信彼葳隨即在籃下拿下2分，但倒數2分鐘，世新游沁樺投進三分球，逆轉戰局後，邱詠鈴又補上一記三分球，將領先優勢擴大到5分，三節打完世新也以62：58領先。
第四節世新延續火燙手感，葉欣宜、圖塔妮（Sienna Tutani）再補上兩記三分球，幫助世新取得11分領先，儘管中信邱群琋跳出連續得分，但在防守端卻無法擋下世新的三分球砲火，最終世新就以11分差距擊敗中信，相隔一季再度闖進冠軍賽，近7個賽季6度打進決賽。
世新今天以邱詠鈴拿下26分最佳，游沁樺則有14分、11籃板、7助攻、7抄截，蔡佑蓮則是16分、14籃板、12失誤寫下「另類大三元」；中信學院則以邱群琋30分最佳。
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