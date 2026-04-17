快訊

夜市掃街驚魂！柯文哲遭不明人士噴辣椒水 志工狂咳、無辜民眾也中招

起駕囉！三聲起馬炮響 60萬信徒夾道恭送大甲媽進香

揭密客人6大等級！日頂級女公關遇「這類型」最頭痛：只想肉體交流

聽新聞
0:00 / 0:00

UBA／海大男籃力克強敵 勇奪UBA一般男生組全國冠軍

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
海大男籃力克強敵，勇奪UBA一般男生組全國冠軍。圖／國立台灣海洋大學提供
海大男籃力克強敵，勇奪UBA一般男生組全國冠軍。圖／國立台灣海洋大學提供

國立台灣海洋大學男子籃球隊今天在台北小巨蛋大專籃球運動聯賽（UBA）一般男生組全國總決賽，擊敗中信金融管理學院拿下冠軍，這是海大男籃繼2022年首度奪冠後，時隔四年再度獲全國第一。

海大副校長冉繁華、莊季高、建華海運董事長李曙光等到場加油，冠軍戰對上強敵中信學院首節雙方比分始終難分高下，進入第二節後，海大小將透過多次快攻推進與拖車跟進把握機會，逐步將分差拉開。

團隊整體發揮平均、攻守兩端皆有貢獻，其中韓丞宇繳出15分10籃板的雙十表現，張鈞凱則拿下10分16籃板外帶10次抄截的全能數據，吳安鈞也貢獻16分並送出3次助攻，多點開花展現團隊戰力，最終以78比58獲勝。

教練蔡琪揚表示，看著球員們從一開始的磨合、不成熟，到一步步學會承擔、學會為彼此而戰，這一路的成長比任何成績都更讓人感動。感謝每一位球員相信團隊，並用行動去證明這份信任，這座冠軍是屬於整個團隊。

隊長張鈞凱指出，這座冠軍是大家一路以來努力與堅持的累積，無論順境或逆境，大家始終相信彼此、撐過每一段困難時刻。能夠帶領球隊走到最後、站上最高的位置，心中充滿感謝，也為每一位隊友的付出感到驕傲。

海大男籃力克強敵，勇奪UBA一般男生組全國冠軍。圖／國立台灣海洋大學提供
海大男籃力克強敵，勇奪UBA一般男生組全國冠軍。圖／國立台灣海洋大學提供

籃球 海大

延伸閱讀

UBA／中信學院女籃挺進四強 產學協力助球員小巨蛋逐夢

冠軍老將終極合體！太陽致命弱點被抓到 勇士可掌握最強優勢

NCAA／密西根連5戰擊潰對手寫飆分紀錄 決賽強碰王者康乃狄克

NCAA／菜鳥關鍵外線建功！康乃狄克擊退伊利諾 4年內3度殺進決賽

相關新聞

UBA／中信學院女籃挺進四強 產學協力助球員小巨蛋逐夢

114學年度富邦人壽大專籃球聯賽（UBA）決賽即將於本周末在台北小巨蛋點燃戰火，今年勇闖公開女一級四強中信金融管理學院，昨天特別舉辦「UBA運動好人才、企業贊起來」感恩茶會，並透過球衣致贈與簽名儀式，共同揭開本季產學合作發展的元年，也為即將征戰四強賽的學生球員們加油打氣。

UBA／海大男籃力克強敵 勇奪UBA一般男生組全國冠軍

國立台灣海洋大學男子籃球隊今天在台北小巨蛋大專籃球運動聯賽（UBA）一般男生組全國總決賽，擊敗中信金融管理學院拿下冠軍，這是海大男籃繼2022年首度奪冠後，時隔四年再度獲全國第一。

TPBL／持續深耕在地 雲豹「2026豹小子夏令營」7月登場

桃園台啤永豐雲豹自創隊以來，始終秉持回饋桃園、深耕在地的理念，持續推廣基層籃球發展，今年休賽季7月期間將舉辦深受大小朋友喜愛的「2026豹小子夏令營」，並於20日上午10點正式開放報名，今年營隊全面升級，學員們將換上全新設計、風格更活潑可愛的專屬球衣，並由雲豹球員親自擔任教練，陪伴小小豹迷度過充實又難忘的暑期籃球時光。

BCL／香港南華少了基拔 領航猿19分差大勝收分組賽3連勝

BCL東亞區資格賽拿下分組賽2連勝的桃園璞園領航猿，今天在分組賽第3戰於主場北市大天母體育館再戰香港南華，在團隊多點開花攻勢下，最終以99：80擊敗香港南華，拉出3連勝。

UBA／最後一次晨操後感傷 陳子威曝宋昕澔下一步

去年在小巨蛋以跨季50連勝之姿奪下UBA公開男一級5連霸，今年再度帶著全勝戰績前進小巨蛋，周末將挑戰6連霸，教頭陳子威今天出席記者會時突然一陣感傷，嘆今天早上就是大四球員宋昕澔和吳志鍇的最後一次晨操，珍惜最後2場合作機會。

UBA／想當小巨蛋常客 國體純本土挑戰第二冠

國立體大106學年迎接隊史第一座UBA公開男一級金盃，隔年再度叩關4強，但再一次的小巨蛋體驗一等就是7年，114學年能以第二種子之姿回到小巨蛋，教練桑茂森希望球員享受舞台，更重要的是「未來常來」，能成為四強常客。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。