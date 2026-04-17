UBA／海大男籃力克強敵 勇奪UBA一般男生組全國冠軍

國立台灣海洋大學男子籃球隊今天在台北小巨蛋大專籃球運動聯賽（UBA）一般男生組全國總決賽，擊敗中信金融管理學院拿下冠軍，這是海大男籃繼2022年首度奪冠後，時隔四年再度獲全國第一。

海大副校長冉繁華、莊季高、建華海運董事長李曙光等到場加油，冠軍戰對上強敵中信學院首節雙方比分始終難分高下，進入第二節後，海大小將透過多次快攻推進與拖車跟進把握機會，逐步將分差拉開。

團隊整體發揮平均、攻守兩端皆有貢獻，其中韓丞宇繳出15分10籃板的雙十表現，張鈞凱則拿下10分16籃板外帶10次抄截的全能數據，吳安鈞也貢獻16分並送出3次助攻，多點開花展現團隊戰力，最終以78比58獲勝。

教練蔡琪揚表示，看著球員們從一開始的磨合、不成熟，到一步步學會承擔、學會為彼此而戰，這一路的成長比任何成績都更讓人感動。感謝每一位球員相信團隊，並用行動去證明這份信任，這座冠軍是屬於整個團隊。

隊長張鈞凱指出，這座冠軍是大家一路以來努力與堅持的累積，無論順境或逆境，大家始終相信彼此、撐過每一段困難時刻。能夠帶領球隊走到最後、站上最高的位置，心中充滿感謝，也為每一位隊友的付出感到驕傲。