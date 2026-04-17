快訊

日職／徐若熙1.2局狂炸7分被迫退場 防禦率暴增至4.91

翡翠水庫拒支援台電！當年力排眾議的工程 如何成為台北供水命脈

獨／中工、寶佳大和解！寶佳獲4席董事過半 沈慶京抱病親發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

UBA／中信學院女籃挺進四強 產學協力助球員小巨蛋逐夢

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
許婉昀與隊友一同致贈簽名球衣予合作夥伴。圖／中信學院提供
許婉昀與隊友一同致贈簽名球衣予合作夥伴。圖／中信學院提供

114學年度富邦人壽大專籃球聯賽（UBA）決賽即將於本周末在台北小巨蛋點燃戰火，今年勇闖公開女一級四強中信金融管理學院，昨天特別舉辦「UBA運動好人才、企業贊起來」感恩茶會，並透過球衣致贈與簽名儀式，共同揭開本季產學合作發展的元年，也為即將征戰四強賽的學生球員們加油打氣。

中信學院近年在國內籃球運動的崛起有目共睹，本屆UBA賽事表現更是驚艷全場，不僅一般組男女生攜手攻進小巨蛋冠亞軍賽，公開男子組也勇奪第8名，而公開女子組更是直接首度闖進4強總決賽。

企業代表特別提及，能看見球員築夢踏實感到無比欣慰；主力好手邱群琋曾單場轟下72分的驚人壯舉，笑稱連記者都以為寫錯數據，更讚譽其為「台版Kobe」，如勇奪總冠軍將設計運動紀念商品，祝福球員能持續精進、更上一層樓。

除了球場佳績，中信學院更致力於培育「允文允武」的跨領域人才，運動產業管理學程主任顏君彰指出，校長期盼學生運動選手能五育並進，期盼運動員在球場的拼搏精神和堅韌態度，也能落實在校園生活和未來職場的就業道路中。因此，學校希望選手在築夢踏實的過程中，也能持續厚實自己的知識背景，並在本校具有在金融商學領域的優勢下，我們可以跨域學習相關知識課程，考取相關技能技術證照，接軌就業市場。

同時，因應國際籃球3x3發展趨勢，和協助球員能積極連結參與國際賽事活動，總教練何正峰籌備組訓帶領本校球員，征戰國內大型總統盃3x3籃球賽事，以及菲律賓3x3職業籃球聯賽，打造接軌國際化的競技舞台。

本次茶會也特別感謝羽田娛樂公司、歐印行銷企業，將與中信學院運產學程，籌備產學合作發展計畫，以本校學生為班底，培育運動管理人才和運動選手，同時結合城市發展，籌組3x3籃球城市隊，為球員創造更多元且寬廣的未來舞台。

茶會尾聲，球員代表彼葳、葛瑞絲、柯洛薇、邱群琋與許婉昀致贈簽名球衣予合作夥伴，現場氣氛溫馨熱絡，中信女籃將於明天下午1點在四強決賽首戰強碰世新大學，期待能帶著各界企業夥伴的支持能量，在台北小巨蛋續寫歷史新頁。

籃球 台北 中信金融管理學院

延伸閱讀

六連霸不是終點…暨大女壘再戰亞洲盃 許淑華喊話：冠軍留南投

NBA／未來之星邀請賽6月登場 林書豪現身新加坡

相關新聞

UBA／中信學院女籃挺進四強 產學協力助球員小巨蛋逐夢

114學年度富邦人壽大專籃球聯賽（UBA）決賽即將於本周末在台北小巨蛋點燃戰火，今年勇闖公開女一級四強中信金融管理學院，昨天特別舉辦「UBA運動好人才、企業贊起來」感恩茶會，並透過球衣致贈與簽名儀式，共同揭開本季產學合作發展的元年，也為即將征戰四強賽的學生球員們加油打氣。

TPBL／持續深耕在地 雲豹「2026豹小子夏令營」7月登場

桃園台啤永豐雲豹自創隊以來，始終秉持回饋桃園、深耕在地的理念，持續推廣基層籃球發展，今年休賽季7月期間將舉辦深受大小朋友喜愛的「2026豹小子夏令營」，並於20日上午10點正式開放報名，今年營隊全面升級，學員們將換上全新設計、風格更活潑可愛的專屬球衣，並由雲豹球員親自擔任教練，陪伴小小豹迷度過充實又難忘的暑期籃球時光。

BCL／香港南華少了基拔 領航猿19分差大勝收分組賽3連勝

BCL東亞區資格賽拿下分組賽2連勝的桃園璞園領航猿，今天在分組賽第3戰於主場北市大天母體育館再戰香港南華，在團隊多點開花攻勢下，最終以99：80擊敗香港南華，拉出3連勝。

UBA／最後一次晨操後感傷 陳子威曝宋昕澔下一步

去年在小巨蛋以跨季50連勝之姿奪下UBA公開男一級5連霸，今年再度帶著全勝戰績前進小巨蛋，周末將挑戰6連霸，教頭陳子威今天出席記者會時突然一陣感傷，嘆今天早上就是大四球員宋昕澔和吳志鍇的最後一次晨操，珍惜最後2場合作機會。

UBA／想當小巨蛋常客 國體純本土挑戰第二冠

國立體大106學年迎接隊史第一座UBA公開男一級金盃，隔年再度叩關4強，但再一次的小巨蛋體驗一等就是7年，114學年能以第二種子之姿回到小巨蛋，教練桑茂森希望球員享受舞台，更重要的是「未來常來」，能成為四強常客。

UBA／戰舞準備好了！北市大要成小巨蛋焦點

北市大學等了6年終於重返台北小巨蛋，全隊除了積極為114學年最後2場備戰，場下也準備好兩支舞蹈，目標將比賽、場子都拿下，將小巨蛋化身北市大球員的夢幻舞台。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。