UBA／中信學院女籃挺進四強 產學協力助球員小巨蛋逐夢

114學年度富邦人壽大專籃球聯賽（UBA）決賽即將於本周末在台北小巨蛋點燃戰火，今年勇闖公開女一級四強中信金融管理學院，昨天特別舉辦「UBA運動好人才、企業贊起來」感恩茶會，並透過球衣致贈與簽名儀式，共同揭開本季產學合作發展的元年，也為即將征戰四強賽的學生球員們加油打氣。

中信學院近年在國內籃球運動的崛起有目共睹，本屆UBA賽事表現更是驚艷全場，不僅一般組男女生攜手攻進小巨蛋冠亞軍賽，公開男子組也勇奪第8名，而公開女子組更是直接首度闖進4強總決賽。

企業代表特別提及，能看見球員築夢踏實感到無比欣慰；主力好手邱群琋曾單場轟下72分的驚人壯舉，笑稱連記者都以為寫錯數據，更讚譽其為「台版Kobe」，如勇奪總冠軍將設計運動紀念商品，祝福球員能持續精進、更上一層樓。

除了球場佳績，中信學院更致力於培育「允文允武」的跨領域人才，運動產業管理學程主任顏君彰指出，校長期盼學生運動選手能五育並進，期盼運動員在球場的拼搏精神和堅韌態度，也能落實在校園生活和未來職場的就業道路中。因此，學校希望選手在築夢踏實的過程中，也能持續厚實自己的知識背景，並在本校具有在金融商學領域的優勢下，我們可以跨域學習相關知識課程，考取相關技能技術證照，接軌就業市場。

同時，因應國際籃球3x3發展趨勢，和協助球員能積極連結參與國際賽事活動，總教練何正峰籌備組訓帶領本校球員，征戰國內大型總統盃3x3籃球賽事，以及菲律賓3x3職業籃球聯賽，打造接軌國際化的競技舞台。

本次茶會也特別感謝羽田娛樂公司、歐印行銷企業，將與中信學院運產學程，籌備產學合作發展計畫，以本校學生為班底，培育運動管理人才和運動選手，同時結合城市發展，籌組3x3籃球城市隊，為球員創造更多元且寬廣的未來舞台。

茶會尾聲，球員代表彼葳、葛瑞絲、柯洛薇、邱群琋與許婉昀致贈簽名球衣予合作夥伴，現場氣氛溫馨熱絡，中信女籃將於明天下午1點在四強決賽首戰強碰世新大學，期待能帶著各界企業夥伴的支持能量，在台北小巨蛋續寫歷史新頁。