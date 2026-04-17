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TPBL／持續深耕在地 雲豹「2026豹小子夏令營」7月登場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
連續數年舉辦的桃園台啤永豐雲豹「豹小子夏令營」將於7月登場。圖／桃園台啤永豐雲豹提供
連續數年舉辦的桃園台啤永豐雲豹「豹小子夏令營」將於7月登場。圖／桃園台啤永豐雲豹提供

桃園台啤永豐雲豹自創隊以來，始終秉持回饋桃園、深耕在地的理念，持續推廣基層籃球發展，今年休賽季7月期間將舉辦深受大小朋友喜愛的「2026豹小子夏令營」，並於20日上午10點正式開放報名，今年營隊全面升級，學員們將換上全新設計、風格更活潑可愛的專屬球衣，並由雲豹球員親自擔任教練，陪伴小小豹迷度過充實又難忘的暑期籃球時光。

本次「豹小子夏令營」依年齡分為兩梯次，國小組（9至12歲）將於7月6日至7月10日舉行，國小與國中混合組（9至15歲）則於7月13日至7月17日登場，報名期間推出限時超佛早鳥優惠，「單人早鳥價」只要7200元，「單人雙梯價」為1萬3800元；5月1日（五）晚上12點起恢復原價8800元，並同步提供「雙人團報價」1萬5000元方案。報名期間另可加購350元「全新豹潮款5號小籃球」，而2025年「豹小子夏令營」舊生續報除享優惠價外，更可直接獲贈該款小籃球乙顆，回饋長期支持的學員與球迷。

回顧去年營隊成果豐碩，教練與學員皆收穫滿滿。「超吉隊長」王皓吉表示，因自身育有年齡相仿的孩子，與營隊學員互動備感親切，也特別強調基本動作的重要性，期盼營隊期間幫助孩子們打下扎實基礎。

「企鵝」呂濟而則分享，帶領學員完成訓練的過程充滿成就感，尤其能協助較害羞的孩子逐步融入團隊，看到孩子們展現自信笑容，是最珍貴的回饋，參與2025營隊回顧影片拍攝的小學員們也一致給予高度評價，認為課程專業且充滿樂趣，每天都有滿滿收穫。

雲豹球團表示，休賽季期間將持續在桃園舉辦更多在地活動，以實際行動回饋所有熱愛籃球的大家，更多關於「2026豹小子夏令營」報名資訊與最新活動內容，敬請繼續關注球隊官方社群

桃園 籃球 雲豹

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